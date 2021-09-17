BIST 1.419
DOLAR 8,65
EURO 10,14
ALTIN 487,74
HABER /  SPOR

Fatih Karagümrük konuk olduğu Yeni Malatyaspor'u 4-3 yendi

Fatih Karagümrük konuk olduğu Yeni Malatyaspor'u 4-3 yendi

Süper Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük, konuk olduğu Yeni Malatyaspor'u 76. dakikaya 3-1 geride girdiği maçta 4-3 yendi. Yeni Malatyaspor, 61. dakikada Jospin'in kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı. Üst üste ikinci galibiyetini alan İstanbul ekibi puanını 10'a çıkardı. Üst üste ikinci mağlubiyetini alan Malatya temsilcisi ise 6 puanda kaldı.

Abone ol

18. dakikada Yeni Malatyaspor öne geçti. Hadadi'nin sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya penaltı noktası üzerinden iyi yükselen Tetteh'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Viviano'nun sağından ağlarla buluştu: 1-0

24. dakikada ev sahibi ekip 2. golü buldu. Chouiar'ın savunmanın arkasına attığı pasa hareketlenen Mustafa Eskihellaç, Viviano ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0

30. dakikada Fatih Karagümrük farkı 1'e indirdi. Efe Tatlı'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bertolacci'nin şutunda savunmadan da seken meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1

40. dakika Yeni Malatyaspor farkı yeniden 2'ye çıkardı. Adem Büyük'ün pası sonrası sol çaprazda topla buluşan Chouiar savunmaya rağmen ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1

44. dakikada Fatih Karagümrük maçtaki 2. golünü buldu. Balkovec'in sol kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içinde iyi yükselen Pesic'in kafa vuruşunda yerden de seken top Yeni Malatyaspor filelerine gitti: 3-2

76. dakikada Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor ceza sahası içinde yaşanan karambol sonrası Pesic ile golü buldu ve mücadeleye eşitlik geldi: 3-3

88. dakikada konuk ekip üstünlüğü sağladı. Bertolacci ön direkte yaptığı kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı ve takımını öne geçirdi: 3-4

Karşılaşma Fatih Karagümrük'ün 4-3 üstünlüğü ile sona erdi.

Yeni Malatyaspor: 3 - 4 :Fatih Karagümrük

Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Hüseyin Göçek, Samet Çavuş, Hakan Karabalcık

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Hadadi, Sadık Çiftpınar, Wallace, Muhammed Emin Sarıkaya (Dk. 46 Nshimirimana), Ndong, Aabid, Chouiar (Dk. 86 Semih Kaya), Adem Büyük, Mustafa Eskihellaç, Tetteh (Dk. 80 Osman)

Fatih Karagümrük: Viviano, Zukanovic, Balkovec (Dk. 62 Caner Erkin), Hedenstad (Dk. 37 Serhat Ahmetoğlu), Efe Tatlı (Dk. 46 Jimmy Durmaz), Burak Bekaroğlu, Bertolacci, Erhun Aksel Öztümer (Dk. 77 Emre Mor), Ahmed Musa, Karamoh (Dk. 62 Kerim Frei), Pesic

Goller: Dk. 18 Tetteh, Dk. 24 Mustafa Eskihellaç, Dk. 40 Chouiar (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor), Dk. 30 ve 88 Bertolacci, Dk. 44 ve 76 Pesic (VavaCars Fatih Karagümrük)

Kırmızı kart: Dk. 61 Nshimirimana (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Erhun Aksel Öztümer, Dk. 57 Zukanovic, Dk. 68 Bertolacci (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 48 Sadık Çiftpınar, Dk. 49 Ndong, Dk. 68 Chouiar, Dk. 90+8 Aabid (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)

ÖNCEKİ HABERLER
PKK’nın milis yapılanması çözülünce itiraflar başladı
PKK’nın milis yapılanması çözülünce itiraflar başladı
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Türkiye 17 Eylül 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 17 Eylül 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
PKK'nın kaçacak yeri kalmadı! Son rakamlar açıklandı
PKK'nın kaçacak yeri kalmadı! Son rakamlar açıklandı
Prof. Dr. Celal Şengör'ün taciz skandalı!
Prof. Dr. Celal Şengör'ün taciz skandalı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akkuyu Nükleer Enerji Santrali müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akkuyu Nükleer Enerji Santrali müjdesi
İngiltere, Türkiye'yi kırmızı listeden çıkardı
İngiltere, Türkiye'yi kırmızı listeden çıkardı
Türkiye A Milli Futbol Takımı ile yolları ayrılan Şenol Güneş'e 10 milyon TL tazminat verilecek
Türkiye A Milli Futbol Takımı ile yolları ayrılan Şenol Güneş'e 10 milyon TL tazminat verilecek
Burkina Faso savunmasını Türkiye ile güçlendiriyor
Burkina Faso savunmasını Türkiye ile güçlendiriyor
Türk şirketten ABD'ye 10 milyon dolarlık maden yatırımı
Türk şirketten ABD'ye 10 milyon dolarlık maden yatırımı