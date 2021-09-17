Fatih Karagümrük konuk olduğu Yeni Malatyaspor'u 4-3 yendi

Süper Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük, konuk olduğu Yeni Malatyaspor'u 76. dakikaya 3-1 geride girdiği maçta 4-3 yendi. Yeni Malatyaspor, 61. dakikada Jospin'in kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı. Üst üste ikinci galibiyetini alan İstanbul ekibi puanını 10'a çıkardı. Üst üste ikinci mağlubiyetini alan Malatya temsilcisi ise 6 puanda kaldı.Abone ol
18. dakikada Yeni Malatyaspor öne geçti. Hadadi'nin sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya penaltı noktası üzerinden iyi yükselen Tetteh'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Viviano'nun sağından ağlarla buluştu: 1-0
24. dakikada ev sahibi ekip 2. golü buldu. Chouiar'ın savunmanın arkasına attığı pasa hareketlenen Mustafa Eskihellaç, Viviano ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0
30. dakikada Fatih Karagümrük farkı 1'e indirdi. Efe Tatlı'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bertolacci'nin şutunda savunmadan da seken meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1
40. dakika Yeni Malatyaspor farkı yeniden 2'ye çıkardı. Adem Büyük'ün pası sonrası sol çaprazda topla buluşan Chouiar savunmaya rağmen ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1
44. dakikada Fatih Karagümrük maçtaki 2. golünü buldu. Balkovec'in sol kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içinde iyi yükselen Pesic'in kafa vuruşunda yerden de seken top Yeni Malatyaspor filelerine gitti: 3-2
76. dakikada Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor ceza sahası içinde yaşanan karambol sonrası Pesic ile golü buldu ve mücadeleye eşitlik geldi: 3-3
88. dakikada konuk ekip üstünlüğü sağladı. Bertolacci ön direkte yaptığı kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı ve takımını öne geçirdi: 3-4
Karşılaşma Fatih Karagümrük'ün 4-3 üstünlüğü ile sona erdi.
Yeni Malatyaspor: 3 - 4 :Fatih Karagümrük
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Hüseyin Göçek, Samet Çavuş, Hakan Karabalcık
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Hadadi, Sadık Çiftpınar, Wallace, Muhammed Emin Sarıkaya (Dk. 46 Nshimirimana), Ndong, Aabid, Chouiar (Dk. 86 Semih Kaya), Adem Büyük, Mustafa Eskihellaç, Tetteh (Dk. 80 Osman)
Fatih Karagümrük: Viviano, Zukanovic, Balkovec (Dk. 62 Caner Erkin), Hedenstad (Dk. 37 Serhat Ahmetoğlu), Efe Tatlı (Dk. 46 Jimmy Durmaz), Burak Bekaroğlu, Bertolacci, Erhun Aksel Öztümer (Dk. 77 Emre Mor), Ahmed Musa, Karamoh (Dk. 62 Kerim Frei), Pesic
Goller: Dk. 18 Tetteh, Dk. 24 Mustafa Eskihellaç, Dk. 40 Chouiar (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor), Dk. 30 ve 88 Bertolacci, Dk. 44 ve 76 Pesic (VavaCars Fatih Karagümrük)
Kırmızı kart: Dk. 61 Nshimirimana (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 23 Erhun Aksel Öztümer, Dk. 57 Zukanovic, Dk. 68 Bertolacci (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 48 Sadık Çiftpınar, Dk. 49 Ndong, Dk. 68 Chouiar, Dk. 90+8 Aabid (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)