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İngiltere, Türkiye'yi kırmızı listeden çıkardı

İngiltere, Türkiye'yi kırmızı listeden çıkardı

İngiltere, Türkiye'yi seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkardı. Türkiye'den İngiltere'ye dönen yolcular artık karantinaya alınmayacak.

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Seyahat edilen ülkeleri yeşil, sarı ve kırmızı olarak sınıflandıran İngiltere, Türkiye'yi mayıs ayından bu yana 'yüksek riskli ülke' olarak görülen kırmızı listede tutuluyordu. Kurallara göre Türkiye'den İngiltere'ye yalnızca İngiliz vatandaşları ve oturma izni olanlar gidebiliyor ve yolcuların 10 gecelik otel karantinası için 2 bin 285 sterlin ücret ödemesi gerekiyordu.

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