BIST 1.419
DOLAR 8,63
EURO 10,13
ALTIN 487,15
HABER /  EKONOMİ

TOBB verileri: 8 ayda 8 bin 180 şirket kapandı!

TOBB verileri: 8 ayda 8 bin 180 şirket kapandı!

TOBB verilerine göre 2021'in ağustos ayında bin 442, 2021 genelinde ise 8 bin 180 şirket kapandı.

Abone ol

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre 2021'in ilk 8 ayında 8 bin 180 şirket kapandı. Yalnızca ağustos ayında bin 442 şirketin kapandığını aktaran TOBB, ağustosta kapanan şirket sayısının bir önceki aya göre yüzde 28.7, 2020’nin aynı ayına göre yüzde 7 arttığına dikkat çekti. Ağustos ayında kapanan şirketlerin en çok toptan perakende ve ticaret ile inşaat sektöründe yer aldıkları görüldü.

Yıllık bazda kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısındaki artışın yüzde 19,7’yi gördüğü ifade edilen verilerde kapanan kooperatif sayısındaki artış ise yüzde 78,1 olarak kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bursaspor taraftarları Eren Bülbül ve Ferhat Gedik adına Nijer'de su kuyusu açtırdı
Bursaspor taraftarları Eren Bülbül ve Ferhat Gedik adına Nijer'de su kuyusu açtırdı
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Üsküdar Altunizade'de yangın! Trafik de etkilendi
Üsküdar Altunizade'de yangın! Trafik de etkilendi
Özgür Özel'den CHP ve İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayına ilişkin açıklama
Özgür Özel'den CHP ve İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayına ilişkin açıklama
'15-20 gün uyuyamadım' deyip Adnan Menderes'in idamını anlattı: Gözümün önünden gitmedi
'15-20 gün uyuyamadım' deyip Adnan Menderes'in idamını anlattı: Gözümün önünden gitmedi
İskoçya'da 10 yıldır kayıp kedi mikroçipindeki telefon numarası sayesinde evine geri döndü
İskoçya'da 10 yıldır kayıp kedi mikroçipindeki telefon numarası sayesinde evine geri döndü
Bakan Bekir Pakdemirli duyurdu: 22 milyon destek ödemesi bugün hesaplarda!
Bakan Bekir Pakdemirli duyurdu: 22 milyon destek ödemesi bugün hesaplarda!
Kredi kartı sahipleri dikkat! Yargıtay'dan flaş ''komisyon'' kararı
Kredi kartı sahipleri dikkat! Yargıtay'dan flaş ''komisyon'' kararı
Kahramanmaraş'ta vatandaşlar fark etti! Tuvalette fenalaştı
Kahramanmaraş'ta vatandaşlar fark etti! Tuvalette fenalaştı
GGOSB AFAD ile protokol imzaladı
GGOSB AFAD ile protokol imzaladı