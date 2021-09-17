TOBB verileri: 8 ayda 8 bin 180 şirket kapandı!

TOBB verilerine göre 2021'in ağustos ayında bin 442, 2021 genelinde ise 8 bin 180 şirket kapandı.

Abone ol

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre 2021'in ilk 8 ayında 8 bin 180 şirket kapandı. Yalnızca ağustos ayında bin 442 şirketin kapandığını aktaran TOBB, ağustosta kapanan şirket sayısının bir önceki aya göre yüzde 28.7, 2020’nin aynı ayına göre yüzde 7 arttığına dikkat çekti. Ağustos ayında kapanan şirketlerin en çok toptan perakende ve ticaret ile inşaat sektöründe yer aldıkları görüldü.

Yıllık bazda kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısındaki artışın yüzde 19,7’yi gördüğü ifade edilen verilerde kapanan kooperatif sayısındaki artış ise yüzde 78,1 olarak kaydedildi.