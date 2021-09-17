Özgür Özel'den CHP ve İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayına ilişkin açıklama

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, İYİ Parti ve CHP'nin cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin çarpıcı bir açıklamada bulundu.

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CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Mersin İl Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bugün Mersin’de olduğunu belirterek, “Bugün Mersin’e gelirken, Mersinliler bir gerçeklikle tanıştılar. Yüzlerce araçlık konvoyun neler yaşattığını yakından gördüler. Mersin’de bir tatsızlık yaşandı. Cumhurbaşkanı’nın koruma ekibi dışında Mersin’de güvenlik güçlerinin, polislerin silahlarındaki şarjörler toplandı. Bu, kendi polisine itimat etmeyen bir görüntüyle tanışmış olundu” dedi.

“Artık mızrak çuvala sığmıyor, gıda fiyatları öyle bir noktaya geldi ki, her sene Adalet ve Kalkınma Partisi bir düşman bulup, suçu onun üstüne yıkıyor.” diyen Özgür Özel, “Patates, soğan depolarına baskınlar yapmışlardı önceki senelerde. Tayyip’i Üzmeyen İstatistik Kurumu, TÜİK var. Onun verdiği rakamlar görünüşte yüzde 19 – 20. Ama gerçek enflasyon, yüzde 40 – 60 arasında ölçülüyor. Bir de mutfak enflasyonu var ki o cüzdanı, mutfağı yakıyor. Buna karşı hemen algı operasyonuna başladılar.” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti ve CHP'nin tek adayı mı olacak ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin muhalefete yönelik sözlerine tepki gösteren Özgür Özel, İYİ Parti ve CHP cumhurbaşkanlığı adaylığı için konuştu. Özel, “Hem milliyetçiyim diyeceksin, hem de Millet İttifakı’nı ‘Zillet’ diyeceksin. Memleketin bunca sorunu varken, sağlıkçılar, öğretmenler atama beklerken, esnaf kan ağlarken, MHP’nin tek derdi var, varsa yoksa Millet İttifakı. Senin desteklediklerin milleti bıktırdıkça bıktırdı, milletin umudu bu ittifakta. Vatandaşın tekrar etmediği, sürdürmediği hiçbir gündem devam edemez. Ülkenin en önemli gündemi erken seçimse, bıçak kemikte demektir. Herkes Millet İttifakı’nın adayını soruyorsa, umut da oradadır. Tek aday mı olur çok aday mı olur liderler oturacak, konuşacak. Kavga olmayacak, hayal kırıklığı olmayacak. Herkesin göğsünü gere gere oy vereceği bir cumhurbaşkanı adayı olacak.” dedi.