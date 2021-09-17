GGOSB AFAD ile protokol imzaladı

Güzeller Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile Kocaeli Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü arasında “Karşılıklı Yardımlaşma, Afet Farkındalık Eğitimleri ve İş Birliği Protokolü”nü imzaladı.

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Güzeller Organize Sanayi Bölgesi (GGOSB), doğal afetler hakkında farkındalık ve afetlere hazırlık konusunda, Kocaeli Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile iş birliği yaptı.

“Karşılıklı Yardımlaşma, Afet Farkındalık Eğitimleri ve İş Birliği Protokolü”, Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Emin Koçan ve GGOSB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan tarafından Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un da katıldığı bir törenle imzalandı.

Törene ayrıca Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, GEPOSB Başkanı Dursun Çetin, GEPOSB Bölge Müdürü Murat Üstüntürk, Kandıra OSB Başkanı Mehmet Başol, Kandıra OSB Bölge Müdürü Hüseyin Küçük ve Kaya Safety şirketinden Kemal Kaya katıldı.

Özel Adem Ceylan Final Teknik Koleji Yerleşkesinde yapılan etkinlikte ayrıca AFAD Gönüllüleri Sertifika Teslim Töreni gerçekleştirildi.

Risklere karşı bertaraf etmek en büyük hedefimiz

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Türkiye’nin deprem kuşağında olan ve bu nedenle geçmişte çok büyük acılar yaşamış bir ülke olduğunu hatırlatarak “Depreme hazırlık, riskleri azaltmak, oluşan riskleri bertaraf etmek en büyük hedefimiz” dedi. Kocaeli’de özellikle OSB’ler başta olmak üzere büyük sanayi tesislerinde arama kurtarma birliklerin oluşturulmasını ve eğitimleri çok önemsediğini ifade eden Vali Yavuz, “Bunu ilk defa değerli başkanımıza (GGOSB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan9 açtığımda büyük bir heyecanla sahiplendi. Ve başta kendisi olmak üzere bu konuya çok büyük ehemmiyet verdi ve bugün itibari ile değerli arkadaşlarım gördüğümüz sonuç ortaya çıktı. Bu vesile ile çok kıymetli başkanımızı canı gönülden tebrik ediyorum” diye konuştu.

Vali Yavuz'dan aşı çağrısı

GGOSB’deki eğitime katılan, bu eğitimleri veren AFAD teşkilatına ve çalışanlarına da teşekkür eden Yavuz, içinde bulunduğumuz salgının da bir afet oluğuna ve salgınla mücadelede aşının önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Halen aşı karşıtlığı yapan ve aşılama önünde yanlış bilgiler verip insanların zihinlerini karıştıran insanlara itibar etmemenizi, özellikle gençlerimizin aşılarını süratle yaptırmalarını rica ediyorum. Çünkü bu okullar çocuklarımızla güzel. Dolayısıyla okullarımızı daha canlı tutabilmemiz için de bütün gençlerimizin, tüm halkımızın aşılarını süratle yatırmalarını bir kez daha süratle yaptırmalarını hatırlatıyorum. Sağlık teşkilatımıza da talimat verdim. Okullarında gelmek sureti ile aşılamaları hızlandırmak ve eğitimin kesintisiz şekilde devam etmesini istiyoruz. Şu anda hastanelerde yatan entübe ya da yoğun bakımda olan ve hayatını kaybedenlerin yüzde 90 ile 95’i ya aşısız ya da tek doz aşılı olanlar. Dolayısıyla lütfen her aklınıza geldiğinde bilimden akıldan bahsedin. Bilim insanlarının söylediklerine kulak verin. Aşılarımızı süratle yaptıralım.”