Bakan Mustafa Varank Binek Otonom Araç Yarışması’nda gençlerle bir araya geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi’ndeki Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması’nın finaline katıldı.

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Bakan Varank’a ziyaretinde Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu eşlik etti. Üniversite öğrencileriyle çalışmalarına ilişkin sohbet eden Varank, Karaelmas Robotaksi ve Hayal Otonomi takımları tarafından geliştirilen araçları kullandı.

Takım formalarını imzalayan Varank, daha sonra son gün yarışının startını verdi. Burada açıklama yapan Varank, TÜBİTAK, Bilişim Vadisi ve TEKNOFEST ile gençlerin ufuklarını açmaya çalıştıklarını belirterek, “Onların hayal güçlerini hayata geçirmelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gençlerimizin şevkini, gayretini ve bu kadar ileri teknoloji algoritmalarla uğraştıklarını gördüğümüzde ülkemiz adına hem gururlanıyoruz hem de kendimizi güvende hissediyoruz” dedi.

Geleceğin Türkiyesini gençlerin inşa edeceğini kaydeden Varank, “TEKNOFEST aslında festival. Yani Türkiye'nin yerli ve milli ürünlerinin hem çocuklarımız, gençlerimiz hem de aileleri tarafından görülebileceği, havacılık şovlarının yapılacağı bu etkinlik, 21-26 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek. Bütün Türkiye'yi o festivale bekliyoruz. Gelsinler, Türkiye'nin neler başarabildiğine bizzat orada şahitlik etsinler" diye konuştu.

Bakan Varank, gençlerin gayretinin kelimelerle tarif edilemeyeceğini dile getirerek, "İşte biz de içinde şevk, heyecan olan, bilim, teknoloji, mühendislik alanında kabiliyeti olan gençlerimize şans vermiş oluyoruz. Buradaki gençlerimiz ileride çok başarılı işlere imza atacaklar. Otonom araç teknolojisinde Türkiye bir başarı hikayesi yazacaksa ki ben buna yürekten inanıyorum, işte bu gençler sayesinde olacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, incelemeleri sırasında Kocaeli Üniversitesi’nden Beste Kemaloğlu isimli bir öğrenciyle sohbet etti. Beste’nin 2019’da da yarışmaya katıldığını ifade etmesi üzerine Bakan Varank, “Algoritmalar daha iyi değil mi?” sorusunu yöneltti. “Daha iyi” yanıtı üzerine Varank, “Bir tek park sorunu yaşamışlar, inşallah onu da halledecekler. Ben arkadan yürürsem belki başarırız” dedi.

Varank, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nden Karaelmas takımının otonom hale getirdiği 1992 model Serçe marka aracı da kullandı. Öğrenciler araca imza atmasını isteyince Bakan Varank, “Bana az yer ayırmışsınız” dedi. Varank’ın “Serçeyi kaça aldın, hurdadan mı?” sorusu üzerine takım kaptanı, “3 bin sayın bakanım. Hurdadan, elektrikliye çevirdik” dedi.

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması, 36 takımın zorlu mücadelesine sahne oldu. 13-17 Eylül tarihleri arasında Bilişim Vadisi’nde gerçekleştirilen yarışlarda genç yetenekler becerilerini sergiledi.

Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Robotaksi yarışması, gençlerin otonom sürüş algoritmalarını geliştirmeyi amaçlıyor. Yarışmaya lise, ön lisans, lisans, lisansüstü öğrencileri, mezunlar bireysel veya takım halinde katılabiliyor. Bu sene özgün araç ve hazır araç kategorilerinde koşulan yarışlarda takımlarda gerçek bir pist ortamında otonom olarak çeşitli görevleri yapması amaçlanıyor. Takımlar, şehir içi trafik durumunu yansıtan bir parkurda otonom sürüş performanslarını sergiliyor. Yarışmada kurallara uygun olarak yolcu alma, yolcu indirme, park alanına ulaşma, park etme ve doğru rotayı takip etme görevlerini yerine getiren takımlar başarılı sayılıyor.