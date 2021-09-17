Tüketici kredilerinde vade düştü! 50 bin lira üzerindeki krediler en fazla 24 ay olacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tüketici kredilerinde yeni düzenleme yaptı. Buna göre; 50 bin lira üzerindeki kredilerde vade 36 aydan 24 aya düşürüldü.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırının kredi tutarı elli bin Türk Lirasının üzerinde olan krediler için otuz altı aydan yirmi dört aya indirilmesine karar verdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan kredilere ilişkin yeni bir düzenleme geldi.

Daha önce otuz altı ay olarak belirlenen tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırının kredi tutarı elli bin Türk Lirasının üzerinde olan krediler için otuz altı aydan yirmi dört aya indirilmesine karar verildi.

16 Eylül tarihinden önce kullandırılan bu kapsamdaki kredilerin borç bakiyelerinin elli bin Türk Lirasının üzerinde olsa dahi borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla otuz altı ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilmesi de kararlaştırıldı.