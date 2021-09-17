Bergen hayat hikayesi kısaca kocası Halis Serbest kimdir yaşıyor mu?

80'li yıllara şarkıları ile damga vuran gerçek adı Belgin Sarılmışer olan ve Bergen adıyla tanınan şarkıcının eşi Halis Serbest yeniden gündem oldu. Bergen filminin çekimlerinin başlaması ile birlikte Bergen'in yüzüne kezzap atan kocası Halis Serbest yaşıyor mu, son hali nasıl ve Bergen nasıl öldü soruları ise merak konusu oldu.

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'Sen Affetsen Ben Affetmem' şarkısı ile 80'lı yıllara damga vuran Bergen'in hayatı film oluyor. Çekimleri başlayan dizinin ardından hayatı dramlarla geçen şarkıcı Bergen ve onun yüzüne kezzap atan kocası Halis Serbest yeniden merak konusu oldu. Bergen, eşi Halis Serbest'in yüzüne kezzap atmasıyla görme yetisini kaybetmiş, ardından da Serbest tarafından öldürülmüştü. Peki Bergen'in eşi Halis Serbest kimdir, son hali nasıl, yaşıyor mu?

"Bergen" filminin çekilmeye başlanacağına dair haberlerle gündeme gelen Serbest, yıllar sonra ortaya çıktı.

Serbest, "Bergen" filmini çekmeye hazırlanan yapımcı Mine Şengöz’e seslenerek, "Bu filmi çekmek için kime sorup kimden izin aldılar? Benim iznim olmadan kimse bu filmi çekemez" dedi.

Cezamı çektim: Halis Serbest geçmişte yaşanılan olayların bedelini sadece Bergen ve kendisinin ödemediğini, ailelerin de ödediğini belirtti. Serbest, "Bu zamana kadar evliliğim ve çirkin sonucunun nedenini kimseyle konuşmadım. Karşılıklı acılar çektik. Kimse bilmez evin içinde neler yaşandığını. Bu nedenle filmcilere sesleniyorum; yalan yanlış bilgilerle ve ajitasyonla süsleyeceğiniz filmden vazgeçin. Siz kimden icazet aldınız? Rahmetli Belgin, Bergen olmadan evvel neredeydiniz? Bergen’in ve benim yaşadığım sakimse beni sorgulayamaz. Kafanıza göre yazdığınız filmle toplum nezdinde kimseyi alaşağı edemeyeceksiniz." şeklinde konuştu.

Belgin Sarılmışer veya bilinen adıyla Bergen, 15 Temmuz 1959'da Mersin'de dünyaya geldi. Müzik kariyerine 1982 yılında çıkardığı 'Şikayetim Var' adlı albümü ile başladı. Aynı yıl kocası tarafından yüzüne atılan kezzap sonucu iki gözünü de kaybetti, daha sonra sol gözü görme yetisi kazandı.

Sağ gözünün hasarı yüzünden saçlarını sağ gözünün üzerine atmasıyla, bazen ise güneş gözlüğüyle olan imajıyla akıllarda kaldı. 1986'da yayınladığı dördüncü stüdyo albümü "Acıların Kadını"nı albümü ve kendi hayat hikayesini anlatan albümle aynı adlı filmde oynamasının ardından "Acıların Kadını" olarak anılmaya başladı.

Sanat yaşamı boyunca, 'Sen Affetsen Ben Affetmem', 'Kader Diyemezsin', 'Benim İçin Üzülme', 'Elimde Duran Fotoğrafın' ve 'Neden Dönmesin?' gibi pek çok şarkı bıraktı.

14 Ağustos 1989'u 15 Ağustos'a bağlayan gece, Pozantı, Adana'da boşandığı eşi Halis Serbest tarafından kurşunlanarak öldürülen şarkıcı, memleketi Mersin'e defnedildi.

Daha sonra pek çok arabesk ve nostalji konseptli albümlerde şarkıları yer alan Bergen, Ceylan Ertem, Ebru Yaşar, Emrah, Funda Arar, Muazzez Ersoy ve Işın Karaca gibi pek çok sanatçı tarafından cover'landı.