İda Kasırgası'nın vurduğu ABD'de timsahın midesinde insan kalıntıları bulundu

ABD'nin Louisiana eyaletinde İda kasırgası sırasında gerçekleşen sel baskınında 71 yaşındaki bir adamı öldürdüğünden şüphelenilen timsahın midesinde insan kalıntıları bulundu.

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ABD'de Louisian, Mississippi ve Alabama başta olmak üzere kuzeydoğu eyaletlerini vuran İda kasırgasında 80'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Louisiana eyaletine bağlı Covington'daki St. Tammany Parish Şerif Bürosu görevlileri, selin ardından kaybolan ve kasırganın sebep olduğu sel sularında dolaşan bir timsah tarafından öldürüldüğü düşünülen adama ilişkin ipucu bulduklarını açıkladı.

71 yaşındaki bir Timothy Satterlee isimli adamı öldürdüğünden şüphelenilen timsah, İda Kasırgası'nın sel sularında yakalandı

Yetkililer, 228 kg ağırlığında ve 3 metre 65 santimetre uzunluğunda olduğu belirtilen timsahın midesinde insan kalıntıları bulduğunu belirtti.

Kalıntıların Satterlee'ye ait olup olmadığının belirlenmesinin için soruşturma başlatıldı.

Fox8'in haberine göre, Satterlee timsahın saldırısına uğradığında eşiyle birlikte sel sularında yürümeye çalışıyordu.