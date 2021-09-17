Otomobil devi Renault 2 bin kişiyi işten çıkartacak

Otomobil üreticisi Renault bazı departmanlardan 2 bin kişiyi işten çıkarmayı, veri bilimi ve batarya kimyası gibi alanlarında ise 2 bin 500 kişiyi işe almayı planlıyor

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Fransız otomobil üreticisi Renault SA, ülke içindeki faaliyetlerini yeniden şekillendirme ve elektrikli araçlara geçiş konusunda çaba göstermesi ile birlikte, Fransa’da halen dokuz yeni model üretmeye hazırlanıyor, aynı zamanda 2 bin kişiyi ise işten çıkarmayı planlıyor.

Şirket, Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, 2022 ile 2024 yılları arasında üretim ve mühendislik kısmından bin altı yüz, genel destek kısmından da dört yüz kişinin işten çıkarılması için Fransız sendikalarla görüşmeleri sürdürüyor Aynı süre boyunca, şirket veri bilimi ve batarya kimyası alanlarında 2 bin 500 kişiyi işe alacak.

Fransa devletinin Renault’nun en büyük hissedarı haline gelmesi ile birlikte, şirketin CEO’su Luca de Meo, kuruluşu düze çıkarma çabaları dahilinde ince bir çizgide yürüyor. Şirket geçen yıl 4 bin 600’ü Fransa’da olmak üzere (ülke içindeki işgücünün yaklaşık yüzde 10’una denk geliyor), küresel bazda 14 bin 600 kişiyi işten çıkaracağını ve üretim kapasitesini yaklaşık beşte bir düşüreceğini duyurmuştu.

Renault bu toplama ilave istihdam kısıntısına gitmek isterken, aynı zamanda 2025 yılına dek çoğu şirketin Fransa’nın kuzeyindeki merkezinde imal edilmesi planlanan elektrikli araçların oluşturacağı dokuz yeni modeli üretmeye de niyetleniyor. Bunlar arasında yeni Megane, Renault 5 ve Kangoo’nun yanında bir SUV ve adı belirtilmeyen diğer bir model yer alıyor.