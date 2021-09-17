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YÖKDİL sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak ÖSYM sonuç ekranı

YÖKDİL sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak ÖSYM sonuç ekranı

YÖKDİL sınavına giren binlerce öğrenci sınav sonuç ekranına kilitledi. ÖSYM tarafından YÖKDİL sınav sonuçları 21 Eylül'de açıklanacak. YÖKDİL sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden TC numarası ile öğrenilecek.

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Akademik kariyer hedefleyen öğrencilerin girdiği YÖKDİL sınavı sonrasında adaylar sınav sonuçlarının açıklanmasını dört gözle bekliyor. ÖSYM, YÖKDİL sonuçlarının 21 Eylül 2021 tarihinde açıklanacağını duyurdu. Peki YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak: 

ÖSYM’nin yayımladığı sınav takvimine göre, YÖKDİL/2 sınav sonuçları 21 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak.

Sınav sonuçları nerede açıklanacak: 

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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