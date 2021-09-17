BIST 1.419
DOLAR 8,60
EURO 10,14
ALTIN 487,75
HABER /  SPOR

Gümüşhane'de ailesinde gizli başladı! Bir ilke imza attı: Yıllar önce...

Gümüşhane'de ailesinde gizli başladı! Bir ilke imza attı: Yıllar önce...

GÜMÜŞHANE’de, ailesinden gizli başladığı, şampiyonalara katıldığı gülle atma branşında kendisini geliştiren özel sporcu Mihriban Korkmaz (25), Türkiye'nin yanı sıra uluslararası alanda başarılara koşuyor.

Abone ol

Gümüşhane'de yaşayan Mihriban Korkmaz, ailesinden destek alamayınca gizli başladığı gülle atma branşında kendisini geliştirdi, şampiyonlara katıldı. Korkmaz, 2016 yılında Rio Paralimpik Oyunları'na ‘A’ barajını da aşarak katılan ilk ve tek Türk özel sporcu oldu. 2021 yılında ise Dubai Grand Prix'sinde gülle atmada 12,89'luk derecesiyle dünya sıralamasında ilk 5'e yerleşme başarısı gösteren Korkmaz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Atletizm Yarışları'nın 2’nci denemesinde yaptığı 12,19 metrelik atışla müsabakayı 9’uncu sırada tamamladı. Özel sporcu Korkmaz, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda altın madalya hedefine uzanmak için çalışıyor.

Başarılarını olimpiyat şampiyonluğuyla süslemeyi hedefleyen Mihriban Korkmaz, “Hedefim 2024 Paris Paralimpik Oyunları. Paris’te kendimi tekrar kanıtlayıp, başarılarıma bir yenisi daha eklemek istiyorum. Bu tarz uluslararası yarışmalarda bayrağımızı göklere çektirerek marşımızı okutacağım. Bana desteği olan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.


"Çorum’a izinsiz gittiğimde kendimden emindim"
Ailelerin sporcu olmak isteyen çocuklara engel değil destek olmasını isteyen Korkmaz, “Tabi ki eğitim çok önemlidir. Spor da bir meslektir. Sanatın veya sporun her dalı bir meslektir. Başarılı bir sporcu ve iyi bir antrenör olabilirler. Yeter ki onlara aileleri destek olsun. Sporcu için küçük yaşta alacağı eğitim her zaman önemlidir. Ben yıllar önce Çorum’a izinsiz gittiğimde kendimden emindim. Bugüne geldiğimde aldığım madalyalarla kendimi kanıtladım. Ailemden gelecek olan tepkilere boyun eğdim ve emin olduğum yolda yürüdüm” diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Halk tedirgin! Diyarbakır'da uyuz vakalarında artış
Halk tedirgin! Diyarbakır'da uyuz vakalarında artış
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
GSB kura sonuçları 2021 sorgulama isim listesi açıklandı mı?
GSB kura sonuçları 2021 sorgulama isim listesi açıklandı mı?
Düzce'de evinin yandığını söyleyerek dilenirken yakalandı! Üzerinden 860 TL çıktı
Düzce'de evinin yandığını söyleyerek dilenirken yakalandı! Üzerinden 860 TL çıktı
Darbeci Sisi'den Amerikan tarzında cezaevi çıkışı
Darbeci Sisi'den Amerikan tarzında cezaevi çıkışı
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir duyurdu: Seri üretim aşamasına geçildi
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir duyurdu: Seri üretim aşamasına geçildi
28 Şubat sürecinde yarım kalan hafızlık hayalini oğluyla aynı yıl gerçekleştirdi
28 Şubat sürecinde yarım kalan hafızlık hayalini oğluyla aynı yıl gerçekleştirdi
Mezar ziyaretinde şoka girdi! Mezar taşları arasından saçlar çıktı
Mezar ziyaretinde şoka girdi! Mezar taşları arasından saçlar çıktı
Celal Şengör taciz videosu olay oldu Celal Şengör öğrencisine ne yaptı?
Celal Şengör taciz videosu olay oldu Celal Şengör öğrencisine ne yaptı?
Seçimin kaderini onlar belirleyecek! Kararsızlar bakın en çok hangi partide? Bomba anket
Seçimin kaderini onlar belirleyecek! Kararsızlar bakın en çok hangi partide? Bomba anket