Gümüşhane'de ailesinde gizli başladı! Bir ilke imza attı: Yıllar önce...

GÜMÜŞHANE’de, ailesinden gizli başladığı, şampiyonalara katıldığı gülle atma branşında kendisini geliştiren özel sporcu Mihriban Korkmaz (25), Türkiye'nin yanı sıra uluslararası alanda başarılara koşuyor.

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Gümüşhane'de yaşayan Mihriban Korkmaz, ailesinden destek alamayınca gizli başladığı gülle atma branşında kendisini geliştirdi, şampiyonlara katıldı. Korkmaz, 2016 yılında Rio Paralimpik Oyunları'na ‘A’ barajını da aşarak katılan ilk ve tek Türk özel sporcu oldu. 2021 yılında ise Dubai Grand Prix'sinde gülle atmada 12,89'luk derecesiyle dünya sıralamasında ilk 5'e yerleşme başarısı gösteren Korkmaz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Atletizm Yarışları'nın 2’nci denemesinde yaptığı 12,19 metrelik atışla müsabakayı 9’uncu sırada tamamladı. Özel sporcu Korkmaz, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda altın madalya hedefine uzanmak için çalışıyor.



Başarılarını olimpiyat şampiyonluğuyla süslemeyi hedefleyen Mihriban Korkmaz, “Hedefim 2024 Paris Paralimpik Oyunları. Paris’te kendimi tekrar kanıtlayıp, başarılarıma bir yenisi daha eklemek istiyorum. Bu tarz uluslararası yarışmalarda bayrağımızı göklere çektirerek marşımızı okutacağım. Bana desteği olan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.







"Çorum’a izinsiz gittiğimde kendimden emindim"

Ailelerin sporcu olmak isteyen çocuklara engel değil destek olmasını isteyen Korkmaz, “Tabi ki eğitim çok önemlidir. Spor da bir meslektir. Sanatın veya sporun her dalı bir meslektir. Başarılı bir sporcu ve iyi bir antrenör olabilirler. Yeter ki onlara aileleri destek olsun. Sporcu için küçük yaşta alacağı eğitim her zaman önemlidir. Ben yıllar önce Çorum’a izinsiz gittiğimde kendimden emindim. Bugüne geldiğimde aldığım madalyalarla kendimi kanıtladım. Ailemden gelecek olan tepkilere boyun eğdim ve emin olduğum yolda yürüdüm” diye konuştu.



