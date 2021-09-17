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Seçimin kaderini onlar belirleyecek! Kararsızlar bakın en çok hangi partide? Bomba anket

Seçimin kaderini onlar belirleyecek! Kararsızlar bakın en çok hangi partide? Bomba anket

Geçtiğimiz seçimlerde oy verdikleri partilere göre sonuçlara bakılan son Metropoll anketinde kararsız seçmenlerin en çok hangi partide olduğu ortaya çıktı.

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MetroPOLL Araştırma, Ağustos ayı kararsız seçmen anketini açıkladı. Ankete göre Ağustos ayında, henüz bir partiye oy vermekte karar kılmayan seçmenlerin oranı dikkat çekti.

Türk siyasetinde muhalefet kanadının adaylık tartışmaları devam ederken, bir yandan da yeni yapılan anketlerin sonuçları paylaşılıyor. Z kuşağı seçmenle birlikte seçime büyük etki edeceği yakından bilinen kararsız seçmenlerin oranına ilişkin anket de dikkat çekti.

Ağustos ayında yüzde 21.2

Metropoll Araştırma, 2018 seçimlerinde oy verdikleri parti baz alınan katılımcılara "Bu pazar bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusu soru. Katılımcılardan yüzde 21.2'i "kararsız" kalırken, kararsızlar arasında en büyük kaybı Ak Parti yaşadı.

AK Parti'yi CHP takip etti

Ağustos ayı itibariyle "Kararsızım" cevabı veren seçmenlerin yüzde 37'si eski AK Parti seçmeni olurken, iktidar partisini yüzde 15.8 ile CHP seçmeni, yüzde 5.3 ile İYİ Parti seçmeni, yüzde 3.3 ile de HDP seçmeni takip etti.

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