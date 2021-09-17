Celal Şengör'ün öğrencisi Saniye kimdir eteğini kaldırdım demişti

Yaptığı bir yayında Saniye adında bir öğrencinin eteğini kaldırarak kıçına tokat attığı Celal Şengör günün konusu oldu. Öğrencisine yaptığı taciz ile sosyal medyada linç edilen Prof. Dr. Celal Şengör'ün taciz ettiği öğrencisi Saniye'nin kim olduğu ortaya çıktı. Peki kimdir bu Saniye Güven Neumann kaç yaşında, evli mi eşi kimdir?

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Celal Şengör yıllar önce bir öğrencisine yaptığı tacizi gülerek anlattı ve bu itirafı ile sosyal medyanın gündemi oldu. Normal bir şeymiş gibi öğrencisi Saniye'nin eteğini kaldırarak kıçına bir tokat atan Celal Şengör'ün bu tacizi anlatması videoyu izleyenlerin kanını dondurdu. Bu taciz açıklamasının ardından bir çok kişi Celal Şengör'ün kıçına tokat attığı Saniye kim sorusunun yanıtını aradı. Yıllar önce Celal Şengör'ün taciz ettiği öğrenci şimdilerde yabancı dilden kitap çevirileri de yapmış Saniye Güven Neumann çıktı. Peki Saniye Güven Neumann, evli mi, şimdi kaç yaşında?

Yaptığı cinsel tacizi normal bir şeymiş gibi anlatan Celal Şengör, "O kadar kızdırdı ki, Saniye'nin eteğini kaldırdım. Kıçına bir tokat attım. Bu dehşete düştü. Baktım böyle bakıyor bana. Bana bak dedim baban bunu yaptı mı dedim. Bana babam bile bunu yapmadı dedi. Heh dedim eksik kalmış, şimdi tamamlandı" ifadelerini kullandı.

Şengör'ün bu sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Çok sayıda kullanıcı profesöre tepki gösterdi. Herkes o kadının kimliğini araştırmaya başladı. O ismin kim olduğunu Odatv ortaya çıkardı. Şengör'ün eteğini kaldırıp poposuna şaplak attığı öğrencisinin şimdilerin kitap çevirmeni ve Güney Afrika'da üniversitede öğretim üyeliği yapan Saniye Güven Neumann olduğu ortaya çıktı.

Saniye Güven Neumann kimdir: 1977 İstanbul doğumlu. 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden mezun oldu ve aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü Katı Yer Sistem Bilimleri Anabilim Dalı’na yüksek lisans öğrencisi olarak kaydoldu. 2000-2001 yılları arasında yabancı dil hazırlık programına dahil oldu ve 2002-2003 yılları arasında dil eğitimine İngiltere’de devam etti.

2003-2006 yılları arasında daha önce İstanbul Üniversitesi Çeviri Anabilim Dalı’nda yüksek lisans derslerini takip ettiği Veysel Atayman’ın teşvikiyle bir yayın kuruluşunda çevirmen olarak çalıştı. 2006 yılında çıkan af yasası ile yüksek lisans eğitimini tamamlamak üzere İstanbul Teknik Üniversitesi’ne geri döndü. 2007 yılında Celal Şengör danışmanlığı altında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

2008 yılında doktora eğitimi için Güney Afrika’daki Witswatersrand Üniversitesi’nin Evolutionary Studies Institute’de (Evrim Çalışmaları Enstitüsü) kaydoldu. Halen aynı enstitüde çalışmalarına devam etmektedir.