Yıldız Holding’de üst düzey atamalar

Yıldız Holding’de Kurumsal Strateji ve İş Geliştirme Başkanlığı’na Fezal Okur Eskil; Yıldız Holding şirketlerinden Donuk Fırıncılık Ürünleri A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne Ilgın Hasırcıoğlu atandı.

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Yıldız Holding’de Kurumsal Strateji ve İş Geliştirme Başkanı (CSBDO) olarak görev yapacak olan Fezal Okur Eskil, bu rolünde Yıldız Holding ve iştiraklerinin stratejik yol haritalarının oluşturulmasına, yeni iş fırsatlarının topluluğa kazandırılmasına ve iştiraklerin stratejik inisiyatiflerinin yürütülmesine liderlik edecek.

1998 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan Eskil, 2000 yılında Georgia Institute of Technology’den İşletme (MBA) ve Endüstri Mühendisliği (MS) yüksek lisans derecelerini aldı. İş hayatına 2001 yılında A.T. Kearney Chicago ofisinde yönetim danışmanı olarak başlayan Eskil, bu görevini takiben Eczacıbaşı-Baxter ve Philip Morris International bünyesinde farklı görevler aldı. Yıldız Holding’den önce Sabancı Holding, Enerjisa Enerji, Kordsa ve diğer Sabancı Topluluğu şirketlerinde üst düzey görevlerde bulundu.

Yıldız Holding şirketlerinden Donuk Fırıncılık Ürünleri A.Ş.’de 2020 yılı Mart ayından bu yana Genel Müdür Vekili olarak görev yapan Ilgın Hasırcıoğlu, şirketin Genel Müdürlük görevine atandı. Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölümü’nden 2001 yılında mezun olan Hasırcıoğlu, kariyerine aynı yıl önce yurt dışında sonra Oyak-Renault’da Satın Alma Uzmanı olarak başladı. Kariyeri süresince başta gıda sektörü olmak üzere birçok firmada yöneticilik görevlerinde bulunan Hasırcıoğlu, Yıldız Holding bünyesine 2016 yılında pladis Türkiye, MENA&CA Bölgesi CEO Ofisi’nde Proje Direktörü olarak katıldı.