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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 'günaydın' cahiliye adeti dedi Ahmet Hakan 'ya sabır' çekti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 'günaydın' cahiliye adeti dedi Ahmet Hakan 'ya sabır' çekti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 'günaydın ve tünaydın' selamlaması için yaptığı açıklama olay oldu. Ali Erbaş bu selamlamanın cahiliye dönemi adeti olduğunu iddia etti. Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Ali Erbaş'ın bu açıklamalarına 'Ya sabır' diyerek tepki gösterdi.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan Günlükleri adlı kitabında “Cahiliye döneminde birinin evine vardıkları zaman mahremiyete saygı göstermez, ‘Sabahınız hayat olsun’ gibi sözler söylerlerdi. Bizde bazı kimselerin kullandığı, ‘Günaydın, tünaydın’ ifadelerine benzer ifadelerdi bunlar” yorumunda bulundu.

Ali Erbaş'ın "günaydın" ile ilgili değerlendirmeleri gündeme oturdu ve tartışma konusu oldu. Ali Erbaş'ın sözlerini , "Sabah-ı şerifleriniz hayırlı olsun Ali Erbaş Bey" başlıklı yazısında kaleme alan Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Erbaş'ı eleştirerek düşüncelerini köşe yazısında şöyle paylaştı:

"Rahmetli babam, öfkelendiğinde ve ne diyeceğini bilemediği durumlarda hep şöyle derdi: “Allahumme meassabirin!” Yani “Allah sabredenlerle beraberdir.” Ben de rahmetli babam gibi “Ya sabır” çektim.

Biz burada Diyanet İşleri Başkanlığı tartışmaların odağında yer almasın falan diye çırpınıp dururken... Diyanet İşleri Başkanı’nın uğraştığı, mesele ettiği, gündemine aldığı şeye bak! Oysa azıcık düşünse, azıcık şans verse, azıcık geniş baksa... Şu üç şeyi şak diye görür:

BİR: “Günaydın” da bir hayır duadır.
İKİ: “Gününüz aydın olsun” demektir.
ÜÇ: Tıpkı “Sabah-ı şerifleriniz hayırlı olsun” demek gibi bir şeydir.

“Zaten benimle uğraşılıyor. Böyle eften püften meselelerle uğraştığım için şimdi benim üzerime daha çok gelirler. Böylece başında olduğum Diyanet kurumu daha fazla yıpranır. Çok temel, çok önemli bir mesele değil ki bu! Hatta mesele edilecek bir mesele bile değil. Ben en iyisi böyle lüzumsuz, böyle tartışmalı bir alana girmeyeyim.”

Ahmet Hakan'ın yazısının tamamı için tıklayın 

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