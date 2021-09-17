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BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş: İktidar olursak Almanya'dan işçi getireceğiz

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş: İktidar olursak Almanya'dan işçi getireceğiz

2020'nin nisan ayında ölen Bağımsız Türkiye Partisi Kurucu Genel Başkanı Haydar Baş'ın oğlu BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, iktidar olmaları halinde Almanya'dan Türkiye'ye işçi getireceklerini söyledi.

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Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, çevrim içi olarak gerçekleştirilen “Memleketine Sahip Çık” programında yurt dışında yaşayan bazı vatandaşlarla bir araya geldi.

Toplantıda konuşan BTP Genel Başkanı Baş, “Emin olun, BTP iktidarında biz Almanya'dan ülkemize işçi getireceğiz. Biz ülkemizi cennet vatan yapacağız.” dedi.

“Hiç kimse vatanından ayrı kalmak istemez”

“Hiç kimse vatanından ayrı kalmak istemez, sizi uzak tutan şey Türkiye'deki yaşam şartlarının elverişsiz olması” diyen BTP lideri Hüseyin Baş, şöyle devam etti:

“Eğer Türkiye'de yaşamak istiyorsak, vatanımızda adil gelirin, adaletin, yüksek refah seviyesinin olmasını istiyorsak ülkemize ve milletimize sahip çıkıp hizmetimizi yapmak zorundayız. Bunu bizden başka da kimse yapamaz. Bizler ‘Memleketine Sahip Çık’ çalışmasının sonuçlarının meyvelerini birçok şehrimizde aldık, almaya da devam ediyoruz. Bu şekilde çalışarak teknolojiden eğitime her alanda çok güzel sonuçlara ulaşacağımıza, yürekten inanıyorum.”

“Sınır kapılarına bu ülke Haydar Hoca’ya borçlu yazacağız”

İktidar olduklarında sınır kapılarına “Bu ülke önce Atatürk'e sonra Haydar Hoca'ya borçludur" yazacaklarını söyleyen BTP Genel Başkanı Baş, “Emin olun, BTP iktidarında biz Almanya'dan ülkemize işçi getireceğiz. Biz ülkemizi cennet vatan yapacağız. Bu yüzden genç arkadaşlarıma da sesleniyorum, çok çalışın ve kuşkunuz da olmasın ki biz iktidara geleceğiz.”  diye konuştu.

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