Prens Philip'in vasiyetine 'Kraliyet ailesinin onurunun korunması için' 90 yıl erişim yasağı

Londra Yüksek Mahkemesi, İngiltere Kraliçesi II Elizabeth'in vefat eden eşi Prens Philip'in vasiyetinin mühürlenmesi ve Kraliyetin onurunun korunması için de en az 90 yıl boyunca gizli tutulmasına karar verdi.

Abone ol

Edinburgh Dükü Prens Philip, 9 Nisan'da Londra'nın batısındaki Windsor Kalesi'ndeki evinde 99 yaşında hayatını kaybetmişti.

Prens Philip ile 95 yaşındaki Kraliçe II Elizabeth, 70 yılı aşkın süre evli kalmışlardı.

Londra Yüksek Mahkemesi'nin Aile Bölümü Başkanı Yargıç Andrew McFarlane, 1910 yılına dayanan bir düzenleme kapsamında, Prens Philip'in vasiyetinin mühürlenmesi ve vasiyetin herhangi bir kopyasının ya da kaydının alınmaması veya mahkemede dosyada tutulmaması gerektiğine hükmetti.

Reuters'ın haberine göre mahkeme, vasiyet onayında mülkiyet değerinin hariç tutulması talebini de kabul etti.

İngiltere'de vasiyetnameler kamuya açık olsa da son bir asırdır özellikle Kraliyet ailesinin üst düzey üyelerinin vasiyetlerinin gizli tutulması bir gelenek haline geldi.

McFarlane, 'vasiyetin açıklanmasının muhtemelen geniş yelpazede ilgi odağı olacağı gerekçesiyle yayınlanmamasına zira bunun Kraliyetin onurunu koruma amacına tamamen aykırı olacağı' yönünde karar verdi.

Yargıç, kraliyet vasiyetleri hakkında “kamu merakı” olsa da, "kamuoyunun bu tamamen özel bilgileri bilmesinde gerçek bir kamu yararı olmadığını" ifade etti.

Yargıç McFarlane, vasiyetin içeriğini görmediğini veya kendisine söylenmediğini de vurguladı.

Bu arada Kraliyetin, Prens Philip'in ölümünün ardından vasiyetinin mühürlenerek gizli kalması için mahkemeye başvurduğu belirtildi.

Karar, Temmuz ayında gizli olarak yapılan bir duruşmanın ardından geldi.

Medyanın vasiyetin yayınlanması için dava açmasına izin de verilmedi.