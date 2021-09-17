Eski ABD Başkanı Donald Trump'tan olay iddia! 3 yıl içinde ABD diye bir ülke kalmayacak!

ABD Başkanlık koltuğunu olaylı bir şekilde Joe Biden’a kaptıran Donald Trump’tan çok konuşulacak bir iddia geldi.

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ABD eski Başkanı Donald Trump’tan röportaj bitiren bir açıklama geldi. Trump 3 yıl içerisinde ABD diye bir ülkenin kalmayacağını öne sürdü.

3 yıl içinde ABD diye bir ülke kalmayacak

Eski ABD Başkanı Donald Trump, önümüzdeki 3 yıl içerisinde ABD diye bir ülkenin kalmayacağını söyledi.

Donald Trump ABD’nin Newsmax ABD’de ve dünyada yaşanan olaylar ilgili bir röportaj verdi. Bu röportaj esnasında öyle bir şey söyledi ki programın sunucusu Sean Spicer apar topar röportajı bitirmek zorunda kaldı

Trump, Newsmax televizyonuna röportaj sırasında, Joe Biden'ın göreve geldiği andan itibaren ABD'nin "Daha önce hiç olmadığı kadar raydan çıktığını" belirtti

Eski Başkan Trump cümlelerine "2022 ve 2024'te yapılacak seçimlere gittiğimizde ülkeden elimizde hiçbir şey kalmayacak" ifadlerini de ekledi

Bu sözlerden sonra sunucu Sean Spicer ani bir karalka röportajı sonlandırdı.