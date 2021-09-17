Erzurum'da polise huzur vermedi! 4 gün sonra şadırvan tepesinde ortaya çıktı

ERZURUM’da 4 gün önce atıl bir binanın 5.katına çıkarak intihar girişiminde bulunan ve polisin 2 saatlik çabası sonrası ikna edilerek vazgeçirilen şahıs şimdide caminin şadırvanına çıkarak elindeki kesici aletle vücuduna zarar verdi.

Abone ol

Olay Erzurum’un Palandöken ilçesine bağlı Yukarı Köşk Mahallesi Muhammed Selami Cami önünde meydana geldi. Ailevi problemleri bulunan ve eşinin oğlunu göstermediğini öne süren Gökhan K. (37) eline kesici madde alarak caminin önünde bulunan şadırvana çıktı. Kolunu kesen ve kesici aleti boğazına tutan adam uzun süre şadırvandan inmedi.



Cami cemaatinin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polislerin 2 saatlik uzun uğraşları sonucu ikna edilerek şadırvanın üzerinden indirilen Gökhan K. olay yerine gelen Ambulansla hastaneye kaldırıldı.







Uzun uğraş sonucu ikna edildi

Öte yandan Gökhan K., 4 gün öncede Yakutiye ilçesinde bulunan Ali Ravi Mahallesi'ndeki atıl bir binanın 5. katına çıkarak intihar teşebbüsünde bulunmuş ve yine polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ikna edilerek intihardan vazgeçirilmişti.