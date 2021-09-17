Giriş çıkış yasaklandı nöbet tutuluyor! Ordu'da yol kazısında bulundu içinden çıkanlar şok etti
ORDU’nun Fatsa ilçesinde yol genişletme çalışmaları sırasında ortaya çıkanlar görenleri şaşkına çevirdi.
Fatsa Belediye ekipleri, Kurtuluş Mahallesi’nde yol yapım çalışmalarını sürdürdüğü esnada, kepçe operatörü kazmayı vurduğu esnada alt kısımda beton bir tabaka fark etti.
112
Durumun üzerine yapılan araştırmalarda, beton olduğu düşünülen yapıların, yaklaşık 2 bin yıl öncesine dayanan lahit mezarları olduğu anlaşıldı.
212
Durumun bildirilmesi üzerine yetkililer olay yerine akın etti.
312
Yetkililer, ilk mezarı açtıklarında içerisinde insan kemik kalıntıları ile değerli ziynet eşyaları ve çeşitli tarihi bulgulara ulaştı.
412