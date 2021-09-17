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Giriş çıkış yasaklandı nöbet tutuluyor! Ordu'da yol kazısında bulundu içinden çıkanlar şok etti

İhlas Haber Ajansı
Giriş çıkış yasaklandı nöbet tutuluyor! Ordu'da yol kazısında bulundu içinden çıkanlar şok etti

ORDU’nun Fatsa ilçesinde yol genişletme çalışmaları sırasında ortaya çıkanlar görenleri şaşkına çevirdi.

Giriş çıkış yasaklandı nöbet tutuluyor! Ordu'da yol kazısında bulundu içinden çıkanlar şok etti

Fatsa Belediye ekipleri, Kurtuluş Mahallesi’nde yol yapım çalışmalarını sürdürdüğü esnada, kepçe operatörü kazmayı vurduğu esnada alt kısımda beton bir tabaka fark etti.

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Giriş çıkış yasaklandı nöbet tutuluyor! Ordu'da yol kazısında bulundu içinden çıkanlar şok etti

Durumun üzerine yapılan araştırmalarda, beton olduğu düşünülen yapıların, yaklaşık 2 bin yıl öncesine dayanan lahit mezarları olduğu anlaşıldı.

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Giriş çıkış yasaklandı nöbet tutuluyor! Ordu'da yol kazısında bulundu içinden çıkanlar şok etti

Durumun bildirilmesi üzerine yetkililer olay yerine akın etti.

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Giriş çıkış yasaklandı nöbet tutuluyor! Ordu'da yol kazısında bulundu içinden çıkanlar şok etti

Yetkililer, ilk mezarı açtıklarında içerisinde insan kemik kalıntıları ile değerli ziynet eşyaları ve çeşitli tarihi bulgulara ulaştı.

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