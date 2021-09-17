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Nur Tuğba Namlı kiminle evli eşi kimdir boşandılarlar mı?

Nur Tuğba Namlı kiminle evli eşi kimdir boşandılarlar mı?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programının sunucusu Nur Tuğba Namlı Hakan Ural ile birlikte programı sunuyor. Peki Nur Tuğba Namlı kimdir, kaç yaşında ve eşi Mustafa Namlı kim soruları ise merak konusu oldu.

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Kanal D ekranlarının sevilen yüzü, Hayatta Neler Oluyor sunucusu Nur Tuğba Namlı ekran başındakiler tarafından sık sık araştırılıyor. Özel hayatı merak edilen başarılı sunucunun eşi ise merak konusu oldu. Bazı magazin sayfalarında boşandılar iddiası yayılsa da Nur Tuğba Namlı 2015 yılından beri iş adamı Mustafa Namlı ile evli ve dünya tatlısı 2 çocuğun annesi. 

Nur Tuğba Namlı kimdir: Aslen Mersinli olan Tuğba Algül, 1983 yılında dünyaya geldi. Başarılı spiker Gülgün Feyman'dan aldığı sunuculuk eğitiminden sonra ekran macerası başlayan Nur Tuğba Algül, haber bülteni spikeri olarak ekran önüne çıktı.

İlk olarak SkyTürk kanalında gece haberlerini sunan Nur Tuğba Algül, burada uzun süre görev aldıktan sonra NTV kanalına transfer oldu ve bu kanalda da haber spikeri olarak görev aldı.

TV 8 ekranlarında yayınlanmış olan Ütopya isimli yarışmanın gündüz kuşağında yayınlanan programı "Ütopya Panorama"programının sunuculuğunu üstlenen Nur Tuğba Algül bu yarışmanın bitmesinin ardından yine TV 8 ekranlarında yayınlanmakta olan fenomen yarışma Survivor'ın gündüz kuşağında yayınlanan ve yarışmada gelişen olayların kritiğinin yapıldığı Survivor Panorama'nın Hakan Hatipoğlu ile birlikte sunuculuk yaptı.

Nur Tuğba Algül 2015 yılından beri iş adamı Mustafa Namlı ile evlidir. Çiftin 2 tane çocuğu var.

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