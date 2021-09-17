Doğalgaz bu kış cep yakabilir! Türkiye'nin gaz ithalatı 3-4 aydı yüzde 30-35 artacak!

Enerji uzmanı Ali Arif Aktürk, uluslararası piyasalarda doğalgaz fiyatlarının rekor kırdığını söyleyerek bunun Türkiye'ye yansımalarına dikkat çekti.

Abone ol

Enerji uzmanı Ali Arif Aktürk, uluslararası piyasalarda doğalgaz fiyatlarının yüksek oranda arttığını söyledi. Aktürk, "Türkiye’nin gaz ithalat faturası önümüzdeki 3-4 ayda yüzde 30-35 artacak" dedi.

Hem Avrupa'da hem de Uzakdoğu'da bunun böyle olduğunu belirten Aktürk, "Avrupa’daki enerji ticaret merkezlerinde tarihi rekorlar görülüyor. Şu anda ulaşılan doğalgaz fiyatları rasyonel mantıkla, arz talep dengesi ile açıklanabilecek bir seviye değil. Yani fiyatlar üzerinde spekülatif ve maniplatif etkiler söz konusu. Özellikle Kuzey Akım 2 projesinin AB’de karar arifesinde Rus trader’ların da spekülatif manipülatif hareketlerinin etkisinin olabileceğini düşünüyorum” dedi.

Aktürk, 'Gaz ithalat faturası yüzde 30-35 artacak' başlıklı yazısında şu bilgileri verdi:

“Enerji fiyatlarında yaşanan artışların, Türkiye’ye de büyük etkileri var. Doğalgaz ithalatının yıllık 36 milyar metreküplük kısmı uzun vadeli kontratlarla yapılıyor. Bunlar da petrol ürünlerine endeksli kontratlar. Buradaki fiyatlar, her üç ayda bir geçmiş altı aylık petrol ürünleri fiyatlarını da içeren formüllerle güncelleniyor. Yani petroldeki artış altı ay geriden Türkiye’nin ithal ettiği gazın üçte ikilik kısmının fiyatlarına yansıyor.