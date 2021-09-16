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Ali Erbaş yeni bir polemiğin kapısını araladı! 'Günaydın' demeye 'cahiliye adeti'

Ali Erbaş yeni bir polemiğin kapısını araladı! 'Günaydın' demeye 'cahiliye adeti'

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş yeni bir polemiğin kapısını araladı. Erbaş kitabında ‘günaydın’ ve ‘tünaydın’ diyerek selamlaşmayı cahiliye dönemi adetlerine benzetti. Yeni bir polemik konumuz oldu...

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, Ramazan ayı boyunca bir gazetede yazdığı yazılar, “Ramazan Günlükleri” adı altında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kitaplaştırıldı. Erbaş, kitabın “Aranızda Selamı Yayınız” başlıklı bölümünde, günümüzdeki selamlaşma biçimleri ile eski dönemdeki selamlaşma biçimleri karşılaştırıldı.

Bizde bazı kimselerin kullandığı 'günaydın' ve 'tünaydın' gibi

Yazıda, cahiliye döneminde birinin evine girildiğinde mahremiyete saygı gösterilmediğini belirten Erbaş, cahiliye dönemindeki insanların, “Dünya ve ahiret saadetini temenni etmek olan selamı bilmediklerini” savundu. Cahiliye döneminde selamlaşmak amacıyla “Akşamınız hayat olsun” ve “Aydın olsun” gibi sözlerin kullanıldığını anlatan Erbaş, “Bu ifadeler, bizde bazı kimselerin kullandığı, ‘Günaydın’ ve ‘Tünaydın’ benzerdir” dedi.

Nasıl selam verilmesi gerektiğini anlattı

Selam vermekle ilgili ayetlerin ardından Müslümanların artık dua etme amaçlı selamlaştığını belirten Erbaş, “İnsanın başkaları için dilediği dünya ve ahiret mutluluğunu kendi ailesinden esirgemesi doğru değil, hatta daha da önemlidir. Esasında ayete göre, (Alıntı yaptığı ayete atıf yaparak) evde kimse olmasa bile giren kimsenin kendi kendine selam vermesi gerekir. Bu durumda verilecek selamın tıpkı namazın tahhiyatında olduğu gibi, ‘Essalamü aleyna ve ala ibadillahissalihin’ şeklinde olması gerektiği belirtilmektedir.” ifadelerini yer verdi. 

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