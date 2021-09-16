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İstanbul'da ekipler harekete geçti! Sahte kovid-19 test raporu satan şebekeye 2. kez operasyon

İstanbul'da ekipler harekete geçti! Sahte kovid-19 test raporu satan şebekeye 2. kez operasyon

İSTANBUL'da sahte Kovid-19 negatif test sonucu belgesi satan şebekeye 2. kez operasyon düzenlendi. İlk operasyonda ele geçirilenler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilenmişti.

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İstanbul'da Kovid-19 sahte negatif test sonucu belgesi satan şebekeye 2. kez operasyon düzenlendi. Önceki gün düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda sahte negatif belgesi, sürüntü çubuğu, PCR testi ele geçirildi.

Ele geçirilenler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. 

Ayrıntılar gelecek...

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