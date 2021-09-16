İstanbul'da ekipler harekete geçti! Sahte kovid-19 test raporu satan şebekeye 2. kez operasyon
İSTANBUL'da sahte Kovid-19 negatif test sonucu belgesi satan şebekeye 2. kez operasyon düzenlendi. İlk operasyonda ele geçirilenler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilenmişti.Abone ol
İstanbul'da Kovid-19 sahte negatif test sonucu belgesi satan şebekeye 2. kez operasyon düzenlendi. Önceki gün düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda sahte negatif belgesi, sürüntü çubuğu, PCR testi ele geçirildi.
Ele geçirilenler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.
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