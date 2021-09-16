BIST 1.427
DOLAR 8,46
EURO 9,97
ALTIN 484,53
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Çocuk Vakfı uyardı: Milli Eğitim Şurası'na çocuk görüşü alın

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Çocuk Vakfı uyardı: Milli Eğitim Şurası'na çocuk görüşü alın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 yıl aradan sonra toplanacağını açıkladığı Milli Eğitim Şurası için Çocuk Vakfı'ndan uyarı geldi. Çocuklar hakkında alınacak kararlar için çocukların da bu şuranın asıl paydaşı olması gerektiğinin altı çizildi.

Abone ol

20. Millî Eğitim Şûrası öncesi önerilerde bulunan Çocuk Vakfı, şûra öncesi “çocuk görüşü” alınması gerektiğini belirtti. Vakıftan yapılan açıklamada, "Türkiye Çocuk Meclisi kurulmalı ve bu meclis Şûranın asıl paydaşı durumuna getirilmelidir" denilirken, şûranın partiler üstü bir anlayışla gerçekleşmesi gerektiği görüşüne yer verildi.

Çocuk Vakfı, 1-3 Aralık 2021 tarihinde Ankara’da düzenlenecek 20. Millî Eğitim Şûrası öncesi açıklama yayımladı. Vakıf, şûra öncesi “çocuk görüşü” alınmasını önerdi.

20. Millî Eğitim Şûrası için öngörülen 75 günlük hazırlık süresinin yeterli olmadığınının belirtildiği açıklamada, "Ortaya çıkan eğitim açığının gerçek nedenlerini ortaya koyan Durum Tespiti Raporu hazırlanmadan Şûra düzenlenmemelidir.

Şûranın, 'Temel Eğitimde Fırsat Eşitliği', 'Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi' ve 'Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi' temalar ile sınırlandırılması yerine, eğitim ve öğretimin bütün bileşenlerini kapsaması gerekirdi. Okul öncesinden üniversite giriş sistemine kadar ilgili bütün konularda ülke ölçekli çalışma grupları için çocuk, veli, ilgili sivil toplum kuruluşlarının görüşü alınarak eğitim ve öğretimin bileşenleri ve paydaşlarını kapsaması öngörülmelidir" denildi.

Türkiye Çocuk Meclisi kurulmalı

Şimdiye kadar gerçekleşmiş olan 19 Şûrada olduğu gibi, 20. Şûrada da çocuk görüşünün alınamayacak olmasının derin üzüntü ve kaygı nedeni olduğunun ifade edildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Özellikle Kovid-19 virüsü salgını sonrası ortaya çıkan eğitim ve öğretim açığının başat öznesi olan çocukların görüşünün alınamayacak olması Şûra kararlarının gerçek ihtiyacı karşılamayacak kararlar alınacağı anlamına gelecektir. Çocuk Vakfı olarak, 8-11, 12-14, 15-17 yaş grubu çocuklarımızın nasıl bir eğitim istediklerine yönelik görüşlerinin alınmasını öneriyoruz. 19. Millî Eğitim Şûrası çerçevesinde ülke ölçekli çocuk görüşü alınması amacıyla çocuklarımızın katılımıyla Türkiye Çocuk Meclisi kurulmalı ve bu meclis Şûranın asıl paydaşı durumuna getirilmelidir."

Partiler üstü anlayış

Açıklamanın devamında şöyle denildi:

"Zekâ ve yetenekleri öldüren bir eğitim sisteminden zekâ ve yetenekleri geliştirecek yeni bir ekosisteme geçilebilmesi için, 20. Millî Eğitim Şûrası’nın, Eğitim Sistemi’nin temel amaç ve hedefleri yanında; eğitim felsefesi, eğitim ve öğretim yöntemleri, öğretmen yetiştirme, müfredat, ders kitabı, eğitim ve öğretim modelleri, insan kaynağı yetiştirme anlayışı ve eğitim yönetiminin yenilenmesi konularında partiler üstü bir anlayışla gerçekleşmesini öneriyoruz."

İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Şurası'nın 1-3 Aralık'ta toplanacağını açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
'IŞİD Gelini' İngiliz Şamima Begüm'den itiraflar! 'Kendimden nefret ediyorum'
'IŞİD Gelini' İngiliz Şamima Begüm'den itiraflar! 'Kendimden nefret ediyorum'
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Galatasaray Lazio maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Galatasaray Lazio maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Bilim Kurulu üyesinden ürküten açıklama: Varyantlarda tedaviden yanıt alamıyoruz!
Bilim Kurulu üyesinden ürküten açıklama: Varyantlarda tedaviden yanıt alamıyoruz!
Kayseri'de 11 yıl hapisle aranan hükümlü, otoparkta yakalandı
Kayseri'de 11 yıl hapisle aranan hükümlü, otoparkta yakalandı
Otomobili 10 gün önce almıştı Bakırköy'de ara sokakta ters döndü bu araç nasıl uçar
Otomobili 10 gün önce almıştı Bakırköy'de ara sokakta ters döndü bu araç nasıl uçar
Rusya İdlib'e hava saldırıları düzenledi
Rusya İdlib'e hava saldırıları düzenledi
Memleket Partisi'nden istifa etti! Gruplaşma, fişleme ve dedikodu aldı yürüdü
Memleket Partisi'nden istifa etti! Gruplaşma, fişleme ve dedikodu aldı yürüdü
İstanbul'da aşılama oranı yüzde kaç? 12 yaş üstü gençlerde son durum! Vali Ali Yerlikaya açıkladı
İstanbul'da aşılama oranı yüzde kaç? 12 yaş üstü gençlerde son durum! Vali Ali Yerlikaya açıkladı
Ankara'daki dehşet! Eşinin 6 kurşunla yaraladığı Kadriye felç kaldı
Ankara'daki dehşet! Eşinin 6 kurşunla yaraladığı Kadriye felç kaldı