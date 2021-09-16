Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Çocuk Vakfı uyardı: Milli Eğitim Şurası'na çocuk görüşü alın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 yıl aradan sonra toplanacağını açıkladığı Milli Eğitim Şurası için Çocuk Vakfı'ndan uyarı geldi. Çocuklar hakkında alınacak kararlar için çocukların da bu şuranın asıl paydaşı olması gerektiğinin altı çizildi.

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20. Millî Eğitim Şûrası öncesi önerilerde bulunan Çocuk Vakfı, şûra öncesi “çocuk görüşü” alınması gerektiğini belirtti. Vakıftan yapılan açıklamada, "Türkiye Çocuk Meclisi kurulmalı ve bu meclis Şûranın asıl paydaşı durumuna getirilmelidir" denilirken, şûranın partiler üstü bir anlayışla gerçekleşmesi gerektiği görüşüne yer verildi.

Çocuk Vakfı, 1-3 Aralık 2021 tarihinde Ankara’da düzenlenecek 20. Millî Eğitim Şûrası öncesi açıklama yayımladı. Vakıf, şûra öncesi “çocuk görüşü” alınmasını önerdi.

20. Millî Eğitim Şûrası için öngörülen 75 günlük hazırlık süresinin yeterli olmadığınının belirtildiği açıklamada, "Ortaya çıkan eğitim açığının gerçek nedenlerini ortaya koyan Durum Tespiti Raporu hazırlanmadan Şûra düzenlenmemelidir.

Şûranın, 'Temel Eğitimde Fırsat Eşitliği', 'Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi' ve 'Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi' temalar ile sınırlandırılması yerine, eğitim ve öğretimin bütün bileşenlerini kapsaması gerekirdi. Okul öncesinden üniversite giriş sistemine kadar ilgili bütün konularda ülke ölçekli çalışma grupları için çocuk, veli, ilgili sivil toplum kuruluşlarının görüşü alınarak eğitim ve öğretimin bileşenleri ve paydaşlarını kapsaması öngörülmelidir" denildi.

Türkiye Çocuk Meclisi kurulmalı

Şimdiye kadar gerçekleşmiş olan 19 Şûrada olduğu gibi, 20. Şûrada da çocuk görüşünün alınamayacak olmasının derin üzüntü ve kaygı nedeni olduğunun ifade edildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Özellikle Kovid-19 virüsü salgını sonrası ortaya çıkan eğitim ve öğretim açığının başat öznesi olan çocukların görüşünün alınamayacak olması Şûra kararlarının gerçek ihtiyacı karşılamayacak kararlar alınacağı anlamına gelecektir. Çocuk Vakfı olarak, 8-11, 12-14, 15-17 yaş grubu çocuklarımızın nasıl bir eğitim istediklerine yönelik görüşlerinin alınmasını öneriyoruz. 19. Millî Eğitim Şûrası çerçevesinde ülke ölçekli çocuk görüşü alınması amacıyla çocuklarımızın katılımıyla Türkiye Çocuk Meclisi kurulmalı ve bu meclis Şûranın asıl paydaşı durumuna getirilmelidir."

Partiler üstü anlayış

Açıklamanın devamında şöyle denildi:

"Zekâ ve yetenekleri öldüren bir eğitim sisteminden zekâ ve yetenekleri geliştirecek yeni bir ekosisteme geçilebilmesi için, 20. Millî Eğitim Şûrası’nın, Eğitim Sistemi’nin temel amaç ve hedefleri yanında; eğitim felsefesi, eğitim ve öğretim yöntemleri, öğretmen yetiştirme, müfredat, ders kitabı, eğitim ve öğretim modelleri, insan kaynağı yetiştirme anlayışı ve eğitim yönetiminin yenilenmesi konularında partiler üstü bir anlayışla gerçekleşmesini öneriyoruz."