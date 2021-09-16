Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sabah namazında öğrencilerle buluştu

Uluslararası İlahiyat Programı (UİP) kapsamında Türkiye’de eğitim gören öğrencilerle Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde sabah namazını birlikte kılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, namazın ardından gençlerle sohbet etti.

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Öğrencilere önemli tavsiyelerde bulunan Başkan Erbaş, “Döndüğünüz zaman Türkiye’den azami derecede istifade etmiş kardeşlerimiz olarak kendi ülkenizde milletinize hizmet etmenizi arzu ediyoruz” dedi.

“Sizler, ilim yolunun yolcularısınız”

UİP’in, Diyanet İşleri Başkanlığının en önemli projelerinden birisi olduğunu belirten Başkan Erbaş, “Sizler ilim yolunun yolcularısınız. Bu yolculuğun belki de en önemli kısmını Türkiye’de gerçekleştireceksiniz. Farklı ülkelerden Türkiye’ye gelip bu programı şu ana kadar tamamlamış olan bine yakın arkadaşımız var. Bulunduğunuz okulda sizden bir önceki sınıflarda arkadaşlarınız olacak. Onların tecrübelerinden istifade edin” şeklinde konuştu.

“İlim talebesinin boşa geçirecek vakti yoktur”

İnsanoğlunun aldandığı iki şeyden birisinin vaktin değerini bilmemek olduğunu hatırlatan Başkan Erbaş, “Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de müminlerin vasıflarını anlatırken, ‘Müminler kesinlikle kurtuluşa ermiştir ki onlar, namazlarında derin bir saygı hali yaşarlar. Anlamsız, yararsız söz ve davranışlardan uzak dururlar.’ diye tarif eder. Hele ki ilim talebesinin boşa geçirecek hiç vakti yoktur. Bir başka ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz; ‘İnsan için yalnız kendi çalıştığının karşılığı vardır.’ İşte o koşturmalar hiçbir zaman boşa gitmez ve gitmemiştir” ifadelerini kullandı.

“Kalplerimiz tek atıyor”

Başkan Erbaş, devletler arasında sınır olsa da kalpler arasında sınırlar olmadığını ifade ederek, “Kalplerimiz Allah için, Hazreti Peygamber Efendimiz (s.a.s.) için, İslam için, Kur’an için, ümmet için tek atıyor. Sizleri çok önemsiyoruz, sizler bizim misafirimizsiniz” diye konuştu.

Başkan Erbaş, daha sonra gençlerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.