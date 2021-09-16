BIST 1.430
DOLAR 8,46
EURO 9,98
ALTIN 484,83
HABER /  POLİTİKA  /  İYİ PARTİ

Antalya İYİ Parti teşkilatında yumruklar konuştu! İhracı isteniyor

Antalya İYİ Parti teşkilatında yumruklar konuştu! İhracı isteniyor

İYİ Parti Antalya teşkilatında yumruk yumruğa yaşanan kavgada İYİ Parti Merkez Kurucular Kurulu Üyesi Musa Ertugan, ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Abone ol

İYİ Parti'de yumruklar konuştu. İYİ Parti Antalya Kurucu İl Başkan Yardımcısı Nail Çelebioğlu ile İYİ Parti Merkez Kurucular Kurulu Üyesi Musa Ertugan arasında yaşanan yumruklu kavgada yeni gelişmeler ortaya çıktı.

Antalya'da yerel olarak yayın yapan Lider Gazetesi'nden Faruk Çelik'in haberine göre yumruk yumruğa kavga eden Musa Ertugan'ın geçtiğimiz hafta salı günü toplanan İYİ Parti Genel İdare Kurulu’nda alınan karar doğrultusunda ihraç istemiyle tedbirli olarak Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Ertugan'ın tedbirli olarak disipli kuruluna sevk edilmesinden dolayı partinin hiçbir faaliyetine katılamayacağı öğrenilirken, edinilen bir diğer bilgiye göre ise il binasında yaşanan yumruk yumruğa kavganın görüntülerine İYİ Parti Genel Merkezi tarafından el konuldu aktarıldı.

Öte yandan bazı partililerin Musa Ertugan hakkında savcılığa "Bize siyaset yaptırmıyor" iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

10 gün iş göremez raporu almıştı

Kavga esnasında sol gözüne darbe alan Nail Çelebioğlu, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi edilmiş, yapılan tetkiklerde gözünün arka bölgesinde kırık olduğu tespit edilmişti. Hastaneden "10 gün iş göremez" raporu aldığı öğrenilen Çelebioğlu, karakola giderek şikâyetçi olmuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Mert Çiller eşini dövdü Tansu Çiller gelinini evden attırdı! Dava açıldı Mert Çiller'e 10 yıl hapis
Foto Galeri Mert Çiller eşini dövdü Tansu Çiller gelinini evden attırdı! Dava açıldı Mert Çiller'e 10 yıl hapis Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Çimento üreticilerinden büyük iddia: Fiyatları yüzde 50 düşürürlerse çimentoyu bedava veririz
Çimento üreticilerinden büyük iddia: Fiyatları yüzde 50 düşürürlerse çimentoyu bedava veririz
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Aşıdan sonra bunu yaşayan kadınlar panikliyor! Uzmanlar araştırma çağrısı yaptı
Aşıdan sonra bunu yaşayan kadınlar panikliyor! Uzmanlar araştırma çağrısı yaptı
Tunceli’de teröristlere ait silah mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Tunceli’de teröristlere ait silah mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
MSB duyurdu: TSK Pençe Kaplan'da 2 PKK'lı terörist öldürüldü
MSB duyurdu: TSK Pençe Kaplan'da 2 PKK'lı terörist öldürüldü
DSÖ’den iyi haber! Covid vakalarında büyük düşüş yaşandı
DSÖ’den iyi haber! Covid vakalarında büyük düşüş yaşandı
Nagehan Alçı Afganistan'da: Kabil Havalimanı'nın yeni adını duyurdu!
Nagehan Alçı Afganistan'da: Kabil Havalimanı'nın yeni adını duyurdu!
Şenol Güneş tazminatıyla ilgili ne dedi ? Nihat Özdemir'den flaş açıklama
Şenol Güneş tazminatıyla ilgili ne dedi ? Nihat Özdemir'den flaş açıklama
Fakirlikle mücadele adı altında kurulan Tufenkian Vakfı’nın terörist destekçisi olduğu ortaya çıktı
Fakirlikle mücadele adı altında kurulan Tufenkian Vakfı’nın terörist destekçisi olduğu ortaya çıktı
Hilal Kaplan 'Yılın Kitabı' ödülünü aldı
Hilal Kaplan 'Yılın Kitabı' ödülünü aldı