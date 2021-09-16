Tostçu Mahmut kimdir kaç yaşında öldü Anıl Kurt'un Adanalı ailesi

ADANA'da 'acı atıyorum abi' sözleri ile fenomen olan ve yaptığı tostlarla kısa sürede nam salan Tostçu Mahmut adıyla tanınan Anıl Kurt İstanbul'a gelirken trafik kazası geçirdi ve öldü. 27 yaşında olan Adanalı tostçunun hayatı merak edildi. Bugün cenazesi kalkacak olan Tostçu Mahmut Anıl Kurt kimdir, evli mi?

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Müslüm Gürses şarkıları ile tostlarını yapan, önce Adana'da daha sonra birçok şehirde Tostçu Mahmut adıyla nam salan Anıl Kurt trafik kazası geçirdi ve olay yerinde öldü. İstanbul Beşiktaş'a şube açmak için yola çıkan ve lüks aracında 200 km hız yaptığını sosyal medyada paylaşan Anıl Kurt 27 yaşında öldü. Birçok fenomen ile videolar çeken ve 200 binden fazla kişi tarafından takip edilen Tostçu Mahmut yani Anıl Kurt'un hayatı ölümünün ardından araştırıldı. Bugün cenazesi kaldırılacak olan Anıl Kurt kimdir, evli mi?

“Acı atıyorum abi” sözleriyle fenomen olan Adanalı tostçunun hayatını kaybettiği iddia edildi. 263 bin takipçili Instagram hesabından yapılan açıklamada cenaze töreni ile ilgili bilgiler de verildi.

Tostçu Mahmut neden öldü: Tostçu Mahmut Instagram hesabından yapılan açıklamada “Mahmut ustamızı trafik kazasında kaybettik, mekanı cennet olsun” ifadeleri kullanıldı. Fenomen tostçunun trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Anıl Kurt'un kişisel Instagram hesabı üzerinden kaza öncesi 200 kilometre hıza ulaştıklarını gösteren bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

Cenazenin perşembe günü saat 10:30'da merkez Tostçu Mahmut'tan kaldırılacağı bilgisi paylaşıldı. Defin işlemleri ise 11:00'de Küçükoba Adana Mezarlığı'nda olacak.

Tostçu Mahmut kimdir:

Adana ve İstanbul’da şubeleri bulunan Tostçu Mahmut markasının sahibi olan ve Instagram’da 200 bini aşkın takipçisi bulunan fenomen tostçu “acı atıyorum abi” sözüyle hafızalara kazınmıştı.

Aralarında İlkay Zaman, Enes Batur, Murat Atay ve MilliYiyici gibi birçok fenomen Youtuberın da bulunduğu isimler Tostçu Mahmut ile milyonlarca izlenen videolar çekmişti.

Sosyal medyada oldukça popüler olan fenomen tostçunun vefat haberi Instagram hesabı üzerinden paylaşıldı.