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İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı: Maltepe Kaymakamı aşı karşıtlarının mitingine izin vermediği için sürüldü mü?

İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı: Maltepe Kaymakamı aşı karşıtlarının mitingine izin vermediği için sürüldü mü?

Maltepe Kaymakamlığı'nın aşı karşıtlarının mitingine izin vermemesi üzerine çıkan "Sürüldü" haberlerine İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı.

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İçişleri Bakanlığı açıklamasında görev süresinin dolması üzerine yer değişikliğinin olduğunu duyurdu. Sosyal medyada yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bazı medya organlarında “eski Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı’nın miting sürgünü, en güçlü lobi aşı karşıtları, aşı karşıtlarına izin vermeyen Maltepe Kaymakamı sürüldü” şeklinde çıkan haberlere ilişkin açıklama:"

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