İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı: Maltepe Kaymakamı aşı karşıtlarının mitingine izin vermediği için sürüldü mü?
Maltepe Kaymakamlığı'nın aşı karşıtlarının mitingine izin vermemesi üzerine çıkan "Sürüldü" haberlerine İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı.Abone ol
İçişleri Bakanlığı açıklamasında görev süresinin dolması üzerine yer değişikliğinin olduğunu duyurdu. Sosyal medyada yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Bazı medya organlarında “eski Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı’nın miting sürgünü, en güçlü lobi aşı karşıtları, aşı karşıtlarına izin vermeyen Maltepe Kaymakamı sürüldü” şeklinde çıkan haberlere ilişkin açıklama:"
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