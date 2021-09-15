BIST 1.426
DOLAR 8,44
EURO 9,98
ALTIN 487,72
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Aşı karşıtı mitinge izin vermeyen Maltepe Kaymakamı hakkında flaş karar

Aşı karşıtı mitinge izin vermeyen Maltepe Kaymakamı hakkında flaş karar

Aşı karşıtı mitinge izin vermeyen Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı, Derince’ye tayin edildi. Anadolu Birliği Partisi (ABP) Genel Başkanı Bedri Yalçın, kaymakamın tayinini mitinge izin vermemesine bağladı.

Abone ol

İstanbul Maltepe’de “Büyük Uyanış” adıyla 11 Eylül’de yapılan aşı karşıtı miting başvurusunu, 3 Ağustos’ta “uygun görülmemiştir” yazısıyla reddeden Kaymakam Meftun Dallı’nın 20 Ağustos’ta Kocaeli’nin Derince ilçesine tayin edildiği öğrenildi.

Maltepe Kaymakamlığı tarafından izin verilmeyen mitingin, İstanbul Valiliği’nden alınan onayla gerçekleştirildiğini belirten Anadolu Birliği Partisi (ABP) Genel Başkanı Bedri Yalçın, mitingi yapabilmek için uzun süren bürokratik engelleri aştıklarını söyledi. Yalçın, “Miting yapmak anayasal hakkımız” diye konuştu.

Kaymakam bize karşı karar aldı

Artıgerçek’in haberine göre; yapılan görev değişikliğini, Maltepe Kaymakamlığı’nın mitinge ret kararı vermesine bağlayan Yalçın, “Kaymakam miting talebimize olumsuz yanıt verdi. Siyasi Partiler Kanunu’na göre izin vermek zorunda. Belirli bir süre erteleyebilir ama sonuçta miting yapmak anayasal hakkımız. Kaymakam bize karşı karar aldı, vali ise hakkımızı verdi. Bize izin vermeyen Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı’nın aynı ay içinde verilen bir kararla görev yeri değişti, Kocaeli’nin Derince ilçesinde göreve başladı” dedi.

"Amacımız aşıyla ilgili dayatmalara karşı gelip hakkımızı aramak” diyerek aşı karşıtı mitinglerin farklı illerde devam edeceğini de duyuran Yalçın, “Türkiye’ye yeni bir kapı, yeni bir ufuk açmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

İlgili Haberler
Koronavirüs aşı karşıtları 'Büyük Uyanış mitingi' için Maltepe'de buluştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a One Minute çağrısı Maltepe Kaymakamlığı aşı karşıtlarının mitingine izin vermedi! Nedeni: bulaş riski!
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Mersin'de 3 yıl çalıştı 5 bin liraya bu arabayı yaptı
Foto Galeri Mersin'de 3 yıl çalıştı 5 bin liraya bu arabayı yaptı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Tahliye oldu işsiz kaldı çareyi tekrar cezaevine girmek için hırsızlıkta buldu! Bakın kaç yıl isteniyor?
Tahliye oldu işsiz kaldı çareyi tekrar cezaevine girmek için hırsızlıkta buldu! Bakın kaç yıl isteniyor?
Suriye'deki santralden sızdı Mersin'e ulaştı! Çalışmalar sonuç verdi
Suriye'deki santralden sızdı Mersin'e ulaştı! Çalışmalar sonuç verdi
Adanalı Tostçu Mahmut kimdir neden öldü Anıl Kurt kaç yaşında?
Adanalı Tostçu Mahmut kimdir neden öldü Anıl Kurt kaç yaşında?
Apple’ın kurucu ortağı Steve Wozniak uzay şirketi kurdu
Apple’ın kurucu ortağı Steve Wozniak uzay şirketi kurdu
İstanbul'da taksicilere ceza yağdı! Hiçbiri hatasını kabul etmedi: Hakkımı helal etmiyorum
İstanbul'da taksicilere ceza yağdı! Hiçbiri hatasını kabul etmedi: Hakkımı helal etmiyorum
Rusya lideri Putin koronavirüs karantinasında! Son durumunun açıklamasında Sputnik övgüsü yaptılar
Rusya lideri Putin koronavirüs karantinasında! Son durumunun açıklamasında Sputnik övgüsü yaptılar
Gece saatlerine kadar sürecek! Ankara Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı
Gece saatlerine kadar sürecek! Ankara Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı
Tostçu Mahmut öldü mü nerede trafik kazası geçirdi haberi geldi
Tostçu Mahmut öldü mü nerede trafik kazası geçirdi haberi geldi
İstanbul'da cinayet sebebi cinsel taciz çıktı! Acı gerçek şok etti: Meğer...
İstanbul'da cinayet sebebi cinsel taciz çıktı! Acı gerçek şok etti: Meğer...
Bakan Bekir Pakdemirli'den korkutan uyarı: Daha çok afetlere maruz kalacağız
Bakan Bekir Pakdemirli'den korkutan uyarı: Daha çok afetlere maruz kalacağız