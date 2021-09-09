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Maltepe Kaymakamlığı aşı karşıtlarının mitingine izin vermedi! Nedeni: bulaş riski!

Maltepe Kaymakamlığı aşı karşıtlarının mitingine izin vermedi! Nedeni: bulaş riski!

Abdurrahman Dilipak, Sema Maraşlı gibi isimlerin öncülerinden olduğu aşı karşıtlarının Maltepe'de yapacağı mitinge bulaş riski nedeniyle izin verilmedi.

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Maltepe Kaymakamlığı, aşı karşıtlarının Pazar günü yapmayı planladığı mitinge Covid-19 virüsünün bulaş riskini artıracağı ve salgınla mücadele çalışmalarını olumsuz yönde etkileyebileceğinden izin vermedi.

Maltepe Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada,  "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Maltepe Kaymakamlığı'nın izinleriyle 11.09.2021 tarihinde Maltepe Miting Alanı'nda "Anayasayı Koruma İnisiyatifi Bir Araya Geliyor" konulu bir miting düzenleneceği yönünde haber ve paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu etkinliğin düzenlenmesi için izin verilmesi talebiyle Anadolu Birliği Partisi tarafından 23.08.2021 tarihinde Kaymakamlığımıza yapılan başvuruya; toplu yapılacak etkinliklerin Covid-19 virüsünün bulaş riskini artıracağı ve salgınla mücadele çalışmalarını olumsuz yönde etkileyebileceği değerlendirilerek izin verilmemiştir" denildi.

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