BIST 1.444
DOLAR 8,46
EURO 10,02
ALTIN 488,75
HABER /  SPOR

Avrupa liglerinde en pahalı 5 basketbolcudan 3'ü Türkiye'de oynuyor

Avrupa liglerinde en pahalı 5 basketbolcudan 3'ü Türkiye'de oynuyor

Avrupa basketbolunda sezon başına alınan maaşlar açısından en pahalı 5 oyuncudan 3'ünün Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde forma giydiği belirtildi.

Abone ol

Basketbol dünyasıyla ilgili haberler veren Eurohoops adlı internet sitesinin açıkladığı listeye göre, Avrupa basketbolunda en çok kazanan oyunculardan ilk 5 sıranın 3'ünde Türk takımlarında forma giyen sporcular yer aldı.

Buna göre, İspanya'nın Barcelona takımında oynayan Karadağ doğumlu İspanyol basketbolcu Nikola Mirotic, 4,5 milyon dolar ile sezon başına Avrupa liglerinde en fazla kazanan basketbolcu olarak ilk sırada gösterildi.

Bu oyuncuyu, Anadolu Efes'ten Shane Larkin (3,7 milyon dolar) ve Vasilije Micic (3 milyon dolar), CSKA Moskova'dan Nikola Milutinov (2,5 milyon dolar) ve Fenerbahçe'den Jan Vesely (2,3 milyon dolar) izledi.

Avrupa'da en pahalı ilk 10 basketbolcunun verildiği sıralamaya ayrıca, Real Madrid'den Edy Tavares (2 milyon dolar), CSKA Moskova'dan Toko Shengelia (1,8 milyon dolar), Olympiakos'tan Kostas Sloukas (1,8 milyon dolar) ve Barcelona'dan Nick Calathes ile Cory Higgins (1,8'er milyon dolar) de girdi.

Diğer yandan İspanyol basını, içinde bulunduğu ekonomik krizden dolayı bazı futbolcularının maaşlarını düşürmek için anlaşma yapan Barcelona'nın aynı şekilde Mirotic ile de görüşmeler yürüttüğünü ileri sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
PCR testi Trabzon, Kayseri, Antalya nerede yapılır hastane listesi-2021
PCR testi Trabzon, Kayseri, Antalya nerede yapılır hastane listesi-2021
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan selzede kadına: Cumhurbaşkanı talimat verdi 1 yılda evlerinize gireceksiniz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan selzede kadına: Cumhurbaşkanı talimat verdi 1 yılda evlerinize gireceksiniz
Fransa'da doğum kontrol hapı yaşı değişti! 15-25 yaş arasına artık ücretsiz!
Fransa'da doğum kontrol hapı yaşı değişti! 15-25 yaş arasına artık ücretsiz!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atina'ya mesaj: Oldubittilerden ve tek taraflı eylemlerden kaçının
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atina'ya mesaj: Oldubittilerden ve tek taraflı eylemlerden kaçının
ÖSYM duyurdu! ALES'e giriş belgeleri erişime açıldı
ÖSYM duyurdu! ALES'e giriş belgeleri erişime açıldı
Ekonomi yazarı Evren Devrim Zelyut dolar kuru için tarih verdi! Kızılca kıyamet kopacak
Ekonomi yazarı Evren Devrim Zelyut dolar kuru için tarih verdi! Kızılca kıyamet kopacak
Bursa, Trabzon, Mersin'de PCR testi yapan devlet hastanesi listesi
Bursa, Trabzon, Mersin'de PCR testi yapan devlet hastanesi listesi
Palamut zengin balığı oldu! Tezgahtan vatandaş eli boş döndü: İşte balık fiyatları....
Palamut zengin balığı oldu! Tezgahtan vatandaş eli boş döndü: İşte balık fiyatları....
Rusya ‘olağan dışı bir kriz’ diyerek duyurdu! ‘Hazır olmalıyız’
Rusya ‘olağan dışı bir kriz’ diyerek duyurdu! ‘Hazır olmalıyız’
Her gün 2 poğaça yiyenler dikkat! Vücuda verdiği zarara inanamayacaksınız
Her gün 2 poğaça yiyenler dikkat! Vücuda verdiği zarara inanamayacaksınız