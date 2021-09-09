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Ekonomi yazarı Evren Devrim Zelyut dolar kuru için tarih verdi! Kızılca kıyamet kopacak

Ekonomi yazarı Evren Devrim Zelyut dolar kuru için tarih verdi! Kızılca kıyamet kopacak

Yeniçağ gazetesi ekonomi yazarı Evren Devrim Zelyut, 23 Eylül'de yapılacak Para Politikası Kurulu Toplantısında faiz indirimine gidilebileceğini belirterek, bu durumda dolar kurunun çok sert bir şekilde yükseleceğini iddia etti.

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Yeniçağ gazetesi ekonomi yazarı Evren Devrim Zelyut, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun açıklamaları üzerine dolarda yaşanan hareketliliği değerlendirdi.

Kavcıoğlu’nun, "Çekirdek enflasyon" vurgusunun ardından dolar ve avrodaki yükseliş gerçekleştiğine dikkat çeken Zelyut, 23 Eylül’de dolar kurunda kıyametin kopacağını belirtti.

"O zaman kızılca kıyamet kopacak"

Merkez Bankası’nın 3. çeyrekte faiz indirimine gideceğini söyleyen Zelyut, "O zaman kızılca kıyamet kopacak. Bakın adı anıldı dolar kuru 8.50 TL oldu." ifadelerini kullandı.

Zelyut şunları söyledi:

“Operasyon fiilen başlamadı. Sadece başlayacağına dair sinyaller bile dolar kurunu kritik 8.50 direncine kadar götürdü. TÜİK’in raporunda enerji, gıda, alkolsüz içecekler, tütün ve altın hariç çekirdek enflasyon baktığımızda yüzde 16.76 olduğunu görüyoruz. Ama bakın enerjiyi ve gıdayı çıkardık. Ben doğalgaz, elektrik kullanmıyor muyum? Bunlara sürekli zam geliyor. Haliyle bunlar benim yaşantımda beni fakirleştiriyor. Ben yemiyor muyum gıdayı nasıl çıkartırsın enflasyondan. Bunları çıkarıp öyle enflasyon hesaplamak ne kadar doğru. Böyle saçmalık olur mu?

Faiz indirimine karşı değilim sakın yanlış anlamayın. Ama senin önce enflasyonu indirmen lazım. Enflasyonu düşürmenin tek koşulu var. Reformalar yapacaksın. Yarını kurtarmak için 5 yıllık, 10 yıllık planlar yapmanız lazım. Bunun haricinde bizim varacağımız yer aynen Berat Albrayrak dönemindeki gibi talimatla inen faiz doları yukarı doğruyu çıkartır.

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