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Afganistan'ın yeni Başbakanı Molla Muhammed Hassan Ahund'dan ilk açıklama! Herkese çağrı yaptı

Afganistan'ın yeni Başbakanı Molla Muhammed Hassan Ahund'dan ilk açıklama! Herkese çağrı yaptı

Afganistan'ın yeni Başbakanı Molla Muhammed Hassan Ahund devletin eski hükümet yetkililerine ve büyükelçilerine seslendi.

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Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna konuşan Ahund, "Eski yetkilileri ülkeye geri dönmeye çağırıyoruz. Güvenliklerini garanti ediyoruz" dedi.

Akhund ayrıca, Taliban'ın af vaadini yineleyerek, "2001 işgalinden sonra ABD ve onun desteklediği yönetimle birlikte çalışan herkesi af edeceğiz" dedi.

Molla Muhammed Hasan Ahund da Çarşamba günü yaptığı açıklamada, geçici hükümetin diplomatların, büyükelçiliklerin ve insani yardım kurumlarının güvenliğini garanti edeceğini, grubun bölge ve ötesindeki ülkelerle olumlu ve güçlü ilişkiler kurmak istediğini vurguladı.

Taliban'ın kurucusu ve ilk dini lideri merhum Molla Ömer'in yakın arkadaşı ve siyasi danışmanı Ahund, hareketin liderlerinin Afgan halkına karşı “büyük bir sorumluluk ve sınavla” karşı karşıya olduğunu söyledi.

Ahund, "Afganistan tarihindeki bu tarihi an için büyük para ve can kayıplarına uğradık" diye ekledi. "Afganistan'da kan dökme, öldürme ve insanları aşağılama aşaması sona erdi ve bunun bedelini çok ağır ödedik."

Akhund ayrıca Taliban'ın 2001 işgalinden sonra ABD ve desteklediği yönetimle birlikte çalışan herkes için af vaadini yineledi.

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