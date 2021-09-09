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Ordu'da bu dükkana giren gram altın kazanıyor! Sadece 2 şart bulunuyor

Ordu'da bu dükkana giren gram altın kazanıyor! Sadece 2 şart bulunuyor

ORDU'da yaşayan 51 yaşındaki 29 yıllık kuyumcu Turan Şen, yıllar önce iş yerini açtığında aldığı kararla iş yerinin açılış yılına özel her yıl dönümünde müşterilerine altın hediye ediyor.

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Ünye'de kuyumcu esnaflığı yapan ve seneler önce iş yerinin açılış yıl dönümünde dükkanına ilk gelen müşteriye altın hediye ederek bunu gelenek haline getiren Turan Şen, bu yılda geleneği bozmayarak 2 müşterisine altın hediye etti. Sabahın erken saatlerinde açılış yıl dönümünü unutmayan 2 müşteri ise kapılar açılır açılmaz içeriye girmeleriyle birer gram altının sahibi oldu.

İş yerine ilk girerek hediyesini alan ve Turan Şen'in yıllardır müşterini olan 53 yaşındaki Melahat Uysal, "Bu günün özel bir gün olduğunu bilmiyordum. Şans eseri geldim. Mevla'm kazancının bereketiyle bol bol müşteri ve hayırlı ömür nasip etsin. Ben düğün çeyreklerimi hep buradan alırım. Alırken de bizlere çok yardımcı oluyorlar" dedi.


"Şansımı denemek istedim"
Hediye geleneğinin arkadaşlarından öğrenmesi sonrası sabahın erken saatlerinde iş yeri önünde bekleyen 28 yaşındaki Hasan Bulut, "Ben bu geleneği açıkçası arkadaşlarımdan yeni duymuştum. Onlar benimle bu durumu paylaştı. Zaten annem de Turan beyin müşterisi. Böyle bir gelenek yıllardır sürüyormuş. Ünyeli olarak böyle olayların sürmesi bizleri de mutlu etti. Ben de sabah saatlerinde gelerek şansımı denemek istedim" diye konuştu.


"Bizi ayakta tutan müşterilerimize her yıl ikramımızdır"
Kuyumcu Turan Şen, "Ben Ünye'de kuyumcu esnafıyım. 1993 yılında dükkanımı açtım. İlk açtığımda böyle bir gelenek düzenleyeyim diye aklıma fikir geldi. Açılış yıl dönümünün her senesinde ilk giren müşteriye bir hediye vermek istedim. Bu zamana kadar hep bir kişiye veriyordum. Ama bu sene iki müşteri bir anda girdiği için ikisine birlikte vermek zorunda kaldık. Bunu da gelenek haline getirmemizin başlıca sebeplerinden bir tanesi ise bizleri ayakta tutan müşteridir. Müşteri velinimettir mantığıyla bizleri bu yıllara taşıdığı için her sene böyle açılışımıza özel ikramlar yapıyoruz. Bu zaman kadar hep çeyrek veriyordum ancak sadece bu sene, ilk giren iki müşterime birer gram verdim" şeklinde konuştu.

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