Mustafa Varank yeni Ar-Ge yatırımı açılışında konuştu: Türkiye dünyanın en kârlı ve güvenli limanı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Ülkemiz güçlü finans sistemi, istikrarlı makroekonomik yapısı ve cazip teşvikleriyle yatırımcılar için dünyanın en kârlı ve güvenli limanı" açıklamasını yaptı.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli’de “Prometeon Yeni Ar-Ge Merkezi”nin açılış törenine katıldı.

Varank, açılışta yaptığı konuşmada, "Ülkemiz güçlü finans sistemi, istikrarlı makroekonomik yapısı ve cazip teşvikleriyle yatırımcılar için dünyanın en kârlı ve güvenli limanı." diyerek, Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu durumu değerlendirdi.

"Teknopark sayısı 89'a çıktı''

Özel sektörü Ar-Ge'ye teşvik için kuşatıcı ekosistem inşa ettiklerini ifade eden Bakan Varank, "Bugün itibarıyla teknopark sayısı 89'a, Ar-Ge merkezi sayısı 1.251'e ve tasarım merkezi sayısı 345'e ulaşmış durumda." diye konuştu.

“Gençler sayesinde ülkemizin geleceğinin parlak olduğuna inanıyorum''

Bakan Varak, yaptığı konuşmada gençleri öncelediklerini şu sözlerle ifade etti:

"Kendi tasarlayıp ürettikleri elektrikli araçlarla yarışan pırıl pırıl gençlerimizin heyecanına onlarla beraber ortak oldum. Her biri çok büyük bir potansiyele sahip bu gençler sayesinde ülkemizin geleceğinin parlak olduğuna ben yürekten inanıyorum. Onların bir kısmı da elbette gelecekler, burada, Prometeon'un Ar-Ge Merkezi'nde ter dökecekler, bilim üretecekler, yeni teknolojiler geliştirecekler.

"Tüm çalışmalarımızın merkezine gençleri koyuyoruz''

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla yürüttüğümüz tüm çalışmalarınızın merkezine biz aslında gençlerimizi koyuyoruz. Havacılıktan uzaya, savunma sanayiinden elektrikli araçlara, yazılımdan yapay zekaya kadar birçok alanda yaptığımız yatırımlara gençlerimiz öncülük edecek."