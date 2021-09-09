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9 Eylül altın fiyatları! Altının gram fiyatı 489 lira seviyesinden işlem görüyor

9 Eylül altın fiyatları! Altının gram fiyatı 489 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 489,4 lira seviyesinde işlem görüyor. Analistler dolar kurundaki artışla birlikte altın fiyatlarının yükseliş eğiliminde hareket ettiğini bildirdi.

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Dün, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,2 üzerinde 487,5 liradan tamamladı.

Çeyrek altın ne kadar?

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 489,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 804 lira, Cumhuriyet altını da 3.283 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.792 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, gelişmiş ülke merkez bankalarının şahinleşen tutumunun altının ons fiyatını baskılamasına karşın yurt içinde, dolar kurundaki artışla birlikte altın fiyatlarının yükseliş eğiliminde hareket ettiğini bildirdi.

Bugünün veri takviminde; yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kararları ile ABD'de haftalık işsizlik başvurularının bulunduğunu aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 dolar seviyesinin destek, 1.810 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

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