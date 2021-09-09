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Türkiye'den Kuzey Makedonya'ya taziye mesajı

Türkiye'den Kuzey Makedonya'ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Makedonya'da çıkan yangın sonucu 10 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.

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Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Makedonya'da Kalkandelen Devlet Hastanesi'nde çıkan yangın sonucu 10 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kuzey Makedonya'da Kalkandelen Devlet Hastanesi bünyesindeki Covid-19 merkezinde dün gece meydana gelen yangında ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralıların bulunduğunu derin üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Kuzey Makedonya Hükümetine başsağlığı ve yaralılara acil şifa dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

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