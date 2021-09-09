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MİT'ten Pençe-Şimşek operasyonu! Saldırı hazırlığındaki PKK'lılar öldürüldü!

MİT'ten Pençe-Şimşek operasyonu! Saldırı hazırlığındaki PKK'lılar öldürüldü!

Metina'da PKK/KCK'lı 3 terörist, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

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Irak'ın kuzeyindeki Metina'da, eylem hazırlığındaki PKK/KCK'lı 3 terörist, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Metina'da Pençe-Şimşek harekatındaki güvenlik güçlerine yönelik eylem yapmak üzere organize olan PKK/KCK'lı 3 terörist tespit edildi.

MİT tarafından dün gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

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