3600 ek gösterge ne demek ne kadar maaş alınır?

3600 ek gösterge ne demek ve 3500 ek gösterge maaşlara nasıl yansır araştırması çalışan kesimin gündeminde. Öğretmen, polis, din görevlileri ve hemşirelerinin maaşlarını ve emekli ikramiyelerini etkileyecek olan 3600 ek gösterge hakkına son haberler ve gelişmeler...

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3600 ek gösterge son durum nedir, hangi meslekleri etkilecek soruları çalışan kesimin gündeminde. 3600 ek gösterge hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin son bilgileri verdi. Ek göstergesinin yüksek olması emekli maaşının ve emekli ikramiyesinin de yüksek olması anlamına gelmektedir. Peki 3600 ek gösterge ile yeni maaşlar ne kadar olacak?

3600 ek gösterge çıkacak mı: Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ile emekli maaşları artacak.

Hükümet ile memur sendikaları toplu sözleşme görüşmelerinde anlaştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin görüşmeler sonrası varılan anlaşmanın detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Bilgin 3600 ek gösterge ile ilgili varılan anlaşmayı şu sözlerle açıkladı:

"Bu sözleşme kapsamında 3600 ek gösterge çalışması tamamlanacaktır. O kanun gerektiren bir şeydir. Biz çalışmamızı yaptıktan sonra TBMM inisiyatifindedir."

3600 ek gösterge nedir: 3600 ek gösterge memurların aylık ücretlerini, emekli olduktan sonraki maaşlarını ve emekli ikramiyelerini belirleyebilmek için gerekli olan önemli bir unsurdur. Ek göstergesinin yüksek olması emekli maaşının ve emekli ikramiyesinin de yüksek olması anlamına gelmektedir. Bu sebeple memurlar bulundukları unvanların 1. derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedir.

Ek göstergesi 3600 olan bir devlet memuru ile 2500 olan bir devlet memurunun alacağı zam oranı ve maaş miktarı aynı değildir. 657 sayılı Devlet Kanunu'na bağlı olan öğretmen, polis, din görevlileri, hemşireler gibi birçok meslek grubu bu sebepten dolayı ek göstergelerinin artmasını beklemektedir.

Memur sendikaları, 3600 ek gösterge düzenlemesini sadece belirli meslek gruplarına değil tüm kamu personellerine uygulanmasını, yani düzenlemenin genişletilmesini istemektedir. Ancak düzenlemenin şuan için öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerini kapsaması bekleniyor. Bununla birlikte bu görevden emekli olan vatandaşlarında yararlanması bekleniyor.