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Nurfer Akgül'ün oğlu okulun ilk günü bunu yazdı okuyan ağladı: Annem melek oldu 10 kişinin hayatını kurtardı!

Nurfer Akgül'ün oğlu okulun ilk günü bunu yazdı okuyan ağladı: Annem melek oldu 10 kişinin hayatını kurtardı!

Aracıyla seyahat halindeyken beyin kanaması geçiren ve bağışladığı organlarıyla 10 kişinin hayatını kurtaran Nurfer Akgül'ün oğlunun yazdığı bu satırlar okuyanları ağlattı.

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Hukukçu Akgül çiftinin oğlu annesinin ölümünden sonra yazdığı otobiyografiyle sosyal medyada okuyanları duygulandırdı. 11 yaşındaki oğlu Adem Eymen Akgül annesinin aracı kullandığında fren yaparak durması sayesinde araçtaki 5 kişinin ve organlarını bağışlayarak da 5 kişinin daha hayatını kurtararak toplamda 10 kişinin hayatını kurtarıp melek olduğunu yazdı.

Ankara'da avukatlık yapan 2 çocuk annesi Nurfer Akgül, geçtiğimiz hafta Bolu'dan otomobiliyle geçerken rahatsızlandı. Aracını yol kenarına çeken Akgül, 112'yi arayarak yardım istedi. Gelen sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Akgül'ün beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Akgül’ün, iki sonra beyin ölümü gerçekleşti.

Akgül’ün bir yıl önce organlarını bağışladığı belirlendi. Bunu öğrenen ailesinin de isteği ile Akgül'ün kalbi, akciğeri, karaciğeri ve iki böbreği, ameliyatla alınarak 5 hastaya nakledilmek üzere farklı illere gönderildi.

Baba Alper Akgül sosyal medya hesabından oğlunun yazdığı otobiyografiyi şu sözlerle paylaştı: "Okulun ikinci gününde otobiyografi yazan oğlumun kaleminden dökülenler."

Akgül'ün ablası Ayfer Ugış, AA muhabirine, doktorların kendilerine organ bağışı konusunda bilgi verdiğini belirterek, "Kardeşimin yaklaşık 1 yıl önce organ bağışı için başvurduğunu öğrendik. Bunu bir vasiyet sayarak organ bağışına destek olmak istediğimiz için kardeşimin organlarını bağışladık. 5 kişiye hayat oldu. Bizi teselli eden en büyük şey bu." ifadelerini kullandı.

Takvim gazetesi bu haberi "Cansın" diyerek duyurdu:

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