Cemrenaz Turhan kimdir kaç yaşında boyu ve kilosu kaç?

2021 Miss Turkey yarışması youtube üzerinden canlı yayınlandı ve 20 yarışmacının arasından Miss Turkey 2. olan isim Cemrenaz Turhan oldu. Cemrenaz Turhan 23 yaşında ve boyu 1.82 cm. Üniversite öğrencisi olan Cemrenaz Turhan dördüncü sınıfta okuyor.

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Türkiye’nin her yıl güzellerini seçtiği Miss Turkey'de kazananı büyük finalle belli oldu. Dilara Korkmaz'ın 1. olduğu yarışmada 2. Cemrenaz Turhan oldu. Peki Cemrenaz Turhan kimdir? Miss Turkey 2. Cemrenaz Turhan kaç yaşında?

Cemrenaz Turhan kimdir:

Bahçeşehir Üniversitesi'nde İşletme mühendisliği okuyan Cemrenaz Turhan, 23 yaşında. Dördüncü sınıf öğrencisi Cemrenaz'ın boyu 1.82 cm.