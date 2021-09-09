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Dilara Korkmaz Miss Turkey birincisi kimdir yaşı kaç?

Dilara Korkmaz Miss Turkey birincisi kimdir yaşı kaç?

Youtube üzerinden canlı yayınlanan Miss Turkey 2021'nin birincisi Dilara Korkmaz oldu. Duru güzelliği ve düzgün fiziği ile rakiplerinden sıyrılan Dilara Korkmaz 23 yaşında ve 1.77 boyunda. Ankara Üniversitesi'nde öğrenci olan Dilara Korkmaz 2. sınıf öğrencisi. dilarakorkmaz_ instagram hesabını kullanan Dilara Korkmaz'ı 17,6bin kişi takip ediyor.

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Miss Turkey 2021 güzellik yarışmasının birincisi belli oldu. Miss Turkey güzellik yarışmasını Dilara Korkmaz kazandı ve Türkiye güzeli unvanını aldı. Bu gelişmenin ardından Miss Turkey birincisi Dilara Korkmaz merak konusu oldu. 1.77 boyunda olan Dilara Korkmaz 23 yaşında. 

Dilara Korkmaz kimdir: 

Miss Turkey yarışmasında final gecesi podyuma çıkan 20 kızdan biri olan Dilara Korkmaz 23 yaşında ve 1,77 boyundadır. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Finans Yüksek Lisans bölümünde 2. sınıf öğrencisi olan Dilara Korkmaz Türkiye'nin yeni güzeli seçildi.

Uzun zamandır birlikteliği olan Dilara Korkmaz'ın sevgilisi Kaan Murat Akpolat, maden mühendisi

Dilara Korkmaz 1951 yılından beri düzenlenen Dünya Güzellik Yarışması Miss World'de Türkiye'yi temsil edecek isim oldu.

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