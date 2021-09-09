Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den atama için flaş açıklama! Öğretmen başına sayı azalacak!

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 bin yeni öğretmen ataması yapılacağı müjdesine ilişkin "Yeni atamalarla Türkiye’de öğretmen başına düşen öğrenci oranları, OECD ülkeleri ortalamasına daha da yaklaşacaktır" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yazılı açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 3 Eylül'de 20 bin öğretmenin atamasını gerçekleştirdikten sonra 15 bin yeni atama müjdesi vermesinin kendilerini sevindirdiğine dikkat çekti. Özer, "Öğretmen adayları adına Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. 15 bin yeni öğretmen atamasına desteklerinden dolayı Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Lütfi Elvan ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanımız Sayın İbrahim Şenel’e de teşekkür ederim. Türkiye’nin geleceğini inşa etmek için insan kaynağımıza yapılan bu yatırımların eğitim sistemimizin kalitesini daha da artıracağına şüphem yok. Yeni atamalarla Türkiye’de öğretmen başına düşen öğrenci oranları, OECD ülkeleri ortalamasına daha da yaklaşacaktır. Atamaya ilişkin çalışmalarımız devam etmekte olup branş dağılımları ve atama takvimini en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacağız. 15 bin öğretmen atamamız, eğitim camiamıza ve ülkemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Türkiye ortalamanın üstünde

Avrupa Birliği'ne üye 27 ülkede 2019-2020 döneminde ilkokullarda öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ortalama 13,5 oldu. Türkiye'de ise bu rakam çok daha yüksek.

Avrupa Birliği'nin istatistik kurumu Eurostat'ın 7 Eylül 2021'de yayımladığı son rapora göre, 2019-2020 eğitim sezonunda birlik üyesi ülkeler içinde bir öğretmen başına düşen en az öğrenci sayısı 8,7 ile Yunanistan.

Bu sayının en yüksek olduğu ülke ise 44,5 ile aday statüsündeki Bosna Hersek. Eurostat, raporuna AB'ye aday ülkeleri de dahil ediyor. Burada Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi verileri doğrultusunda Türkiye'deki ilkokulların durumunu da görmek mümkün.

Türkiye, AB'ye üye ve aday ülkelerin sıralandığı listede Bosna Hersek, Romanya (19,4), Fransa (18,8) ve Çekya'dan (18,7) sonra ilkokullarda öğretmen başına en fazla öğrenci düşen beşinci ülke konumunda.

Türkiye'nin resmi istatistiklerine bakıldığında ise aynı eğitim-öğretim sezonunda ilkokullarda bir öğretmene 17,5 öğrenci düştü.