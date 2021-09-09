Müteahhitler boykota başladı! 24 Eylül'e kadar inşaatları durdurdular

Müteahhitler, çimento fiyatlarındaki artış nedeniyle aldıkları boykot kararını uygulamaya başladı. İnşaatlar bugünden itibaren 24 Eylül'e kadar durduruldu.

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Çimento fiyatlarındaki artışları protesto etmek amacıyla iş bırakacaklarının sinyalini ağustos ayı ortasında veren müteahhitler, 'grev' kararı almıştı. İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu'nun (İMKON) daha önceden sinyalini verdiği boykot bugün itibarıyla başladı. 15 gün sürecek boykot, 24 Eylül'de son bulacak. O zaman kadar yapılan tüm inşaat faaliyetleri durduruldu.

Geçtiğimiz günlerde istişare toplantısı yapıldı

İMKON Başkanı Tahir Tellioğlu, 2 Eylül'de Ankara'daki genel merkezlerinde Anadolu'daki birlik başkanlarının geniş katılımıyla düzenleyecekleri bir basın toplantısında, greve çıkacakları tarihi açıklayacaklarını söylemişti. Söz konusu toplantı düzenlenmişti.

"Rakamlar gerçek değil''

Son bir yılda çimento fiyatlarındaki artışın yüzde 200'e yaklaştığını ifade eden Tellioğlu, fiyatlar düşmezse inşaatları durduracaklarını açıklamıştı. Çimento sektöründen ise "Kimse çimento sektörünü kendi çıkarları için hedef gösteremez" denilmişti. TÜRKÇİMENTO ve Çimento Endüstri İşverenleri Sendikası'nın (ÇEİS) açıklamasında, müteahhitlerin açıkladığı rakamların gerçek olmadığı belirtilmişti.