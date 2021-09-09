BIST 1.436
DOLAR 8,48
EURO 10,06
ALTIN 489,77
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Karantinayı eşiyle birlikte delen kocanın ilginç tepkisi: DHKP-C'li var sanki karşında

Karantinayı eşiyle birlikte delen kocanın ilginç tepkisi: DHKP-C'li var sanki karşında

Karantina sürelerinin tamamlanmasına saatler kala eşiyle birlikte kilometrelerce yol kat ederek Kırıkkale'de HES koduna takılan bir kişi, kendisine görüntüleyen muhabire; "DHKP-C'li var sanki karşında. Videoya çekiyor, helal olsun" diyerek tepki gösterdi.

Abone ol

Kırıkkale Valiliği koordinesinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında tedbirler alınıyor. Pozitif vaka artışının önüne geçmek için İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekipleri ve kolluk kuvvetleri tarafından da 24 saat esasına göre denetimler yapılıyor.

Çorum’dan Ankara’ya otomobiliyle seyahat eden Bedrettin ve Esra M, Kırıkkale'nin Delice İlçesi Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde durduruldu. Polis ekipleri, Covid-19 tedbirleri kapsamında HES kodu sorgulaması yaptı. PCR testi pozitif olan kızlarından dolayı temaslı duruma düşen karı-koca, riskli grupta yer aldığı ve karantina süresinin tamamlanmasına da bir gün kaldığı tespit edildi.

Polis, durumu İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerine bildirdi. Trafik kontrol noktasına gelen filyasyon ekipleri, Bedrettin ve Esra M’ye 4 bin 50’şer lira idari para cezası uygulandı. Bedrettin M, kendisini görüntüleyen muhabire, “Sende görevini yap kardeşim. Tamam mı? DHKP-C’li var sanki karşında. Mazeretimi de yazacak mısın? Videoya çekiyor, helal olsun” diyerek tepki gösterdi.

ÖNCEKİ HABERLER
DSÖ'den zengin ülkelere Kovid-19 aşısı tepkisi: Daha fazla vaat değil aşıları istiyoruz
DSÖ'den zengin ülkelere Kovid-19 aşısı tepkisi: Daha fazla vaat değil aşıları istiyoruz
Esenyurt'ta dehşet! Aldığı telefonu iade etmek isteyen genç bıçaklanarak öldürüldü
Esenyurt'ta dehşet! Aldığı telefonu iade etmek isteyen genç bıçaklanarak öldürüldü
Müteahhitler boykota başladı! 24 Eylül'e kadar inşaatları durdurdular
Müteahhitler boykota başladı! 24 Eylül'e kadar inşaatları durdurdular
İzmir'de küçük kız iğrenç olayı günlüğüne yazdı! Mahkemenin kararı şok etti: Beni boş bir eve götürdü
İzmir'de küçük kız iğrenç olayı günlüğüne yazdı! Mahkemenin kararı şok etti: Beni boş bir eve götürdü
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile eğitim için dev denetim!
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile eğitim için dev denetim!
İzzet Yıldızhan aslen nereli kaç yaşında eşleri ve çocukları kimdir?
İzzet Yıldızhan aslen nereli kaç yaşında eşleri ve çocukları kimdir?
Selçuk Bayraktar, 'Artık aynalı tüfeği Martin'e yaptırmıyoruz' mesajına açıklık getirdi
Selçuk Bayraktar, 'Artık aynalı tüfeği Martin'e yaptırmıyoruz' mesajına açıklık getirdi
İttifakta çatlak büyüyor mu? Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti'nin "Tekil konuşuyor" eleştirisine yanıt geldi!
İttifakta çatlak büyüyor mu? Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti'nin "Tekil konuşuyor" eleştirisine yanıt geldi!
Elazığ'da feci kazada can pazarı! 8 araç birbirine girdi
Elazığ'da feci kazada can pazarı! 8 araç birbirine girdi
Yoğunluk yüzde 60’ı gördü! İstanbul'da trafik durma noktasına geldi
Yoğunluk yüzde 60’ı gördü! İstanbul'da trafik durma noktasına geldi