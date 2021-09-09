İzzet Yıldızhan eşleri kaç tane ilk eşi ve imam nikahlı eşleri kimdir?

Türkülerinin yanı sıra eşleri, çocukları ve özel hayatı ile sık sık gündem olan İzzet Yıldızhan, Seda Sayan'ın konuğu olacak. 3 kez evlilik yapan, imam nikahlı eşleri de olan İzzet Yıldızhan aslen Diyarbakırlı ve 58 yaşında. 9 çocuk babası olan İzzet Yıldızhan çocukları ve eşleri kimdir?

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Türküleri kadar özel hayatı ile de sık sık magazin basınında gündem olan İzzet Yıldızhan, bugün Seda Sayan'ın canlı yayın konuğu olacak. Piyano çalması ile bir dönem sosyal medyanın diline düşen İzzet Yıldızhan 58 yaşında ve aslen Diyarbakırlı. 9 çocuk babası olan İzzet Yıldızhan'ın bilinen 3 resmi evliliği olmuştur. Resmi nikahlı evliliklerinin yanı sıra imam nikahlı eşleri bu eşlerinden çocukları da vardır. Peki İzzet Yıldızhan'ın eşleri ve çocukları kimdir? İlk eşi kızları ve oğulları kimdir?

Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan kimdir, kaç yaşında ve kaç kere evlilik yaptı İzzet Yıldızhan eşleri kimdir araştırmaları sık sık magazin basının gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz yıl 9. kez baba olunca önceki çocukları ve eşleri yeniden gündeme geldi.

Peki İzzet Yıldızhan aslen nereli çocuk sahibi olduğu eşi ve ailesi hakkında bilinmeyenler neler? İşte İzzet Yıldızhan'ın hayatı;

İzzet Yıldızhan'ın 2 kızı 7 oğlu vardır.

3 kadın 9 çocuk ve hatrı sayılır bir servet. İzzet Yıldızhan bunlara çok kolay sahip olmadı. Çocukluğu Adana'da pamuk işçiliğinden Ankara pavyonlarına uzanıyor. Diyarbakır Çermik'de dünyaya geldiği yıl babasını kaybediyor.

Annesi Suriye Zelal 15 çocukla bir başına kalıyor. İzzet Yıldızhan 15 çocuktan en sonuncusu. Müziğe Ankara'da kebapçıda çırak olarak çalışırken başlıyor. Önce pavyonlarda sahneye çıkıyor. Sonra albümler geliyor.

İlkokul mezunu bile değil : Bugün en önem verdiği şey çocuklarının eğitimi. Bunun sebebi de kendisinin eğitimden yoksun kalması. İlkokulu bile okuyamıyor. Daha sonraki yıllarda dışardan diploma alabilir. Bu sebepten olacak ki çocuklarına İngiltere ve ABD'de eğitim aldırıyor.

İzzet Yıldızhan eşi : Klibinde oynattığı mankenden bile çocuk yapan İzzet Yıldızhan'ın fırtınalı aşk hayatı duyanların başını döndürecek cinsten. 9 çocuğu olan ünlü sanatçı eşlerinin hiçbirine nikah yapmadı.

İzzet Yıldızhan, çocukları ve yeğenlerinin omuzlarına yaptırdığı dövmeler için “Toplam 28 kişide Yıldızhan dövmesi var. Bunu ben istemedim, ısrar ettikleri için izin verdim” dedi.

3 çocuk yaptığı eşi: İzzet Yıldızhan 3 çocuk sahibi olduğu ilk kadın Nilüfer Hanım... 1992 yılından beri beraber olduğu Nilüfer Y.'den olma Veysel Efe (d.2005) Mustafa ve Ali Yuşa adında 3 oğlu var. İzzet Yıldızhan'ın hayatında 24 yıldır bulunan Nilgün Hanım da diğer kadınlar gibi nikahlı değil. Nilgün Hanım katıldığı bir televizyon kanalında ''nikah'' konusunda şunları söylemişti: "3 tane evladım, benim nikahım. İzzet Beyi çok seviyorum. Çok iyi bir eş değildir ama iyi babadır."

Suriyeli eşi kim: İzzet Yıldızhan birlikte olduğu kadınlara resmi nikah kıymadığı gibi imam nikahı da yapmıyor. O kadınlardan biri de Suriye asıllı Gizem İ. ... Gizem Hanım'dan da 2005 yılında Sevgi isminde bir kızı oldu.

Ajda Ballıkaya kimdir: Klipte oynadı çocuk yaptı: İzzet Yıldızhan'ın hayatında yer alan üçüncü kadın ise bir mankendi. Ajda Ballıkaya , İzzet Yıldızhan'ın bir klibinde rol almıştı.

İzzet Yıldızhan'ın Suriye isimli bir kız çocuğu dünyaya getiren Ajda Ballıkaya, mankenlik kariyerini de noktaladı. Suriye, İzzet Yıldızhan'ın annesinin adıydı.