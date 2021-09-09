Turiste PCR testi zorunlu değilmiş Pegasus'un yanıtıyla ortaya çıktı ortalık karıştı

Uçaklarda aşı ve zorunlu PCR testi uygulamasıyla ilgili eleştirilere Pegasus'un İçişleri Bakanlığı genelgesiyle verdiği yanıt tartışmaları alevlendirdi. Meğer turiste aşı ve PCR testi zorunlu değilmiş.

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Şehirler arası yolculuklarda PCR testi uygulaması konuşulmaya devam ediyor. Bilindiği üzere uygulama uçaklarda da zorunlu oldu.

Ancak Pegasus'un son açıklaması sosyal medyada ortalığı karıştırdı. Pegasus, zorunlu testle ilgili kendilerine yönelik eleştiriler üzerine açıklama yaptı.

Pegasus yaptığı açıklamada “Yurt içi uçuşlarda turistlere aşı ve test zorunluluğu bulunmamaktadır. Aşı olmayanlara zorunlu test yalnızca Türk vatandaşları için geçerlidir. Bu kararı, T.C. İçişleri Bakanlığı almıştır.” ifadelerine yer verdi.

Buna göre turistlere aşı ve PCR testi zorunluluğu bulunmazken, yerli yolcu aşı olmamışsa test yaptırmak zorunda.

Test olan ile olmayan yan yana

Açıklama sonrası çok sayıda kullanıcı uygulamaya tepki gösterdi yaptıkları yorumlarla düşüncelerini paylaştı..

Kullanıcılardan "Test zorunluluğu olan vatandaşı, hiçbir teste tabi olmayan turistle yan yana oturtmak hangisini hangisinden korumak anlamı taşıyor? Dış ülke vatandaşını kendi vatandaşınızdan korumak nasıl bir durum?" sorusu yöneltildi.

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