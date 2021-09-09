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Ankara'da DEAŞ operasyonu: 13 şüpheli gözaltına alındı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 13 şüpheli gözaltına alındı

ANKARA'da terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları tespit edilen 15 yabancı uyruklu zanlıdan 13'ü, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı 15 yabancı uyruklu zanlının Ankara'da olduğunu tespit etti.

Harekete geçen polis ekipleri, 15 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Tespit edilen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 13 yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.

Firari zanlıların yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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